Alarma en Bueño (Ribera de Arriba) por la aparición de un gran nido de avispa velutina
Los vecinos de la localidad urgen a las autoridades a retirar los insectos
Alarma entre los vecinos de Bueño. La aparición de un gran nido de avispa velutina en un árbol próximo a una zona de viviendas de la localidad de Ribera de Arriba mantiene en vilo a los vecinos que temen posibles ataques por parte de esta especie invasora de insectos.
Los habitantes del declarado como Pueblo Ejemplar en 2012 por la Fundación Princesa de Asturias urgen a las autoridades a intervenir y retirar el nido ante los riesgos que entraña tanto para los humanos como para otras especies de insectos de la zona.
La aparición de colonias de esta especie es cada vez más habitual en Asturias. Aunque hasta hace unos años la avispa asiática nunca había llegado a la región, cada año que pasa los nidos retirados por los bomberos se multiplican. Este aumento de la población de la velutina ha llevado a los cuerpos de seguridad a dedicar cuadrillas específicas a la retirada y eliminación de nidos.
