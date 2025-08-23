Alarma en Bueño por la aparición de un gran nido de avispa velutina

Alarma entre los vecinos de Bueño. La aparición de un gran nido de avispa velutina en un árbol próximo a un grupo de viviendas de la localidad de Ribera de Arriba mantiene en vilo a los vecinos que temen posibles ataques por parte de esta especie invasora de insectos. Los habitantes del declarado como Pueblo Ejemplar en 2012 por la Fundación Princesa de Asturias urgen a las autoridades a intervenir y retirar el nido ante los riesgos que entraña tanto para los humanos como para otras especies de insectos de la zona. La aparición de colonias de esta especie es cada vez más habitual en Asturias. Cada año que pasa los nidos retirados por los bomberos se multiplican.