La retirada de un nido de velutinas en Bueño lleva, al menos, cuatro días

La retirada de un nido de avispas velutinas detectado en la localidad de Bueño (Ribera de Arriba) se demora entre cuatro días, en el mejor de los casos, o cinco, desde que se produjo el aviso inicial por parte de un vecino. La localización de este nido de avispa asiática generó una cierta alarma en el vecindario, ya que se encuentra a unos doscientos metros de la vivienda de una mujer con alergia a la picadura de este insecto volador, que ya había sufrido con anterioridad un episodio grave, según se comunicó en la denuncia inicial.

El primer aviso sobre la presencia de un nido de avispa asiática o vespa velutina en lo alto de un nogal de Bueño data de la tarde del pasado viernes. La denuncia llegó ese mismo día al Ayuntamiento de Ribera, al que se le detalló la circunstancia que el citado nido de avispón asiático se encontraba cerca de la casa de una vecina con alergia a las picaduras de la vespa velutina.

La gestión de la avispa asiática es competencia de la dirección general de Política Agraria, que dispone de una aplicación llamada "AvisAP", a través de la cual se pueden enviar los avisos para poner en marcha el proceso de eliminación de los nidos. Ante la falta de respuesta a la denuncia inicial, del pasado viernes, un concejal del ayuntamiento de Ribera de Arriba reiteró el aviso en la mañana del domingo a través de la citada aplicación del Principado y el expediente de exterminio quedó abierto este lunes.

Aunque la denuncia inicial data de la tarde del viernes el aviso entró en el departamento autonómico del que depende la eliminación de los nidos de avispa velutina este lunes, según precisó un portavoz de la consejería de Medio Rural y Política Agraria. A partir de la apertura del expediente de exterminación , "el nido se retirará en un máximo de dos días, es el proceso habitual", añadió la misma fuente. De cumplirse ese plazo de retirada de entre 24 y 48 horas, cuando se elimine el nido de avispa asiática detectado en Bueño habrán pasado cuatro días, en el mejor de los casos, o cinco. Una intervención que, a juicio de la vecina con alergia a la picadura de esta especie, tarda demasiado.

Aunque el nido de velutina está en la parte alta de un nogal de una finca de Bueño, no se trata de una ubicación complicada, y la eliminación se realizará mediante el procedimiento de pértiga. Este sistema permite la accesibilidad en altura y consiste en la inoculación de un insecticida en el nido.

El aviso de este nido de velutina coincidió con la activación del INFOPA debido a la declaración de incendios importantes, pero desde la administración autonómica aseguraron que dicha situación no ha afectado a la resolución de este expediente.

La eliminación de nidos de la avispa velutina suele ser realizada por agentes de la guardería, voluntarios de Protección Civil o o bomberos, dependiendo en función de las circunstancias de cada caso. El empleo de bomberos en esta labor fue objeto de crítica por el comité de empresa del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que a principios de este mes reclamó que la labor de retirada de nidos cambie de manos. Una de cada cuatro salidas de los bomberos tiene como objetivo controlar nidos de velutina y el comité de empresa del SEPA considera que es un exceso y que un cometido del que debería hacerse cargo "la guardería del Medio Natural y su correspondiente dirección general".

Las estadísticas sobre la incidencia y presencia de avispa asiática correspondientes a la última campaña no ha trascendido, pero en septiembre del año pasado el Principado confirmó la captura de 117.418 reinas fundadoras en las 6.885 trampas desplegadas por Asturias. Una lucha que tiene dos momentos clave:el trampeo primaveral para las reinas y la eliminación de nidos en cualquiera de sus fases de desarrollo. n