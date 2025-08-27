Eliminado el nido de avispa asiática que generó alarma en Bueño
El Principado procedió a la retirada, mediante pértiga, a las 24 horas de abrir el expediente
El nido de avispas velutinas detectado en la tarde del pasado viernes en la localidad de Bueño (Ribera de Arriba) fue retirado ayer, dentro del plazo comprometido por la consejería de Medio Rural. La presencia de este nido en un nogal había provocado alarma porque se encontraba a doscientos metros de la casa de una vecina con alergia a la picadura de ese especie invasora, que ya había sufrido hace tiempo un percance grave.
El compromiso de la consejería de Medio Rural era que, una vez abierto el expediente de exterminio del nido, la retirada se haría "en un máximo de dos días, es el proceso habitual". La eliminación del nido avispa asiática se completó en la mañana de ayer, mediante el procedimiento de pértiga, lo que supuso su materialización en el plazo más corto de la horquilla prevista por la administración autonómica. Aunque el aviso inicial por parte de un particular, que se percató de la presencia del nido en lo alto de un nogal de Bueño, tuvo lugar en la tarde del pasado viernes, una notificación de que la que tuvo constancia también el propio ayuntamiento de Ribera de Arriba, la apertura del expediente no se produjo hasta la mañana del lunes. Veinticuatro horas después, en la mañana del martes, el personal especializado procedió a la eliminación del nido.
La colaboración vecinal tiene gran relevancia para hacer frente a la presencia de esta especie invasora, letal para las abejas y la actividad y muy peligrosa para las personas con alergia a su picadura.
