Inquietud en Soto de Ribera: el carbón de las tolvas despide un fuerte olor y humo (y esto dice la empresa)

Una humareda acompañada de un fuerte olor procedente de la central térmica de Soto de Ribera generaron este jueves inquietud entre algunos vecinos de la localidad, que inicialmente incluso llegaron a temer por la posibilidad de un incidente o un incendio. Fuentes de la compañía EDP precisaron que tanto el humo como el olor fueron consecuencias de la acción de las altas temperaturas de los últimos días sobre el carbón almacenando en las tolvas, pero aseguraron que se trató de "un fenómeno natural" y que no se produjo debido a ningún proceso en la térmica. El grupo municipal de IU pidió que se realicen mediciones medioambientales.

Tanto el humo, visible durante varias horas, como el fuerte olor empezaron a notarse sobre las diez de la mañana de ayer, aunque la dirección del viento hizo que sus efectos fueran percibidos de manera diferente por los vecinos. Por ejemplo, Luis Aurelio Fernández, residente en la zona alta cercana al Ayuntamiento, que está en El Cogollu, no se percató del olor que desprendió el carbón en la mañana de ayer, aunque precisó a LA NUEVA ESPAÑA que "sí que lo he notado en alguna ocasión anterior".

Otros, en cambio, sí vieron la columna de humo gris en la mañana de ayer y hasta primeras horas de la tarde. El grupo municipal de Izquierda Unida aseguró que esta situación "lleva sucediendo varios días" y apuntó que "todo parece indicar que puede ser debido a la autocombustión y almacenamiento del carbón por sus propiedades caloríficas".

Al parecer, el carbón acumulado en la térmica procede de Sudamérica, vía El Musel, y presenta un alto poder calorífico, circunstancia que estaría relacionada con la citada combustión. IU, cuyo concejal es José Luis Martínez, pidió que "se tomen las medidas oportunas y se hagan mediciones ambientales ante los posibles efecto nocivos para los vecinos, tanto por el olor a azufre como por la contaminación que esto conlleva".

Fuentes de la compañía EDP atribuyeron el humo y el olor a la acción de las elevadas temperaturas sobre el carbón depositado en las tolvas "que está controlado". Añadieron que el citado olor "no es de azufre, no provoca ningún daño ambiental, ni a las personas" y también descartaron que el humo y el olor fuera el resultado de algún proceso relacionado con el funcionamiento habitual de la central térmica de Soto de Ribera. "Es un fenómeno natural por las altas temperaturas", aseguraron fuentes de la empresa. El grupo municipal de IU afirmó que esta situación ya se ha producido alguna vez más en lo que va de año.