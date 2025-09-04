Música sobre el lienzo en Bueño, así es la exposición de Federico Granell

El arte es, para muchos, una forma de expresión. Así lo confirma Federico Granell, artista de Cangas del Narcea que ha dedicado toda su vida a la pintura. "Siempre he dibujado y empecé a exponer recién terminada la carrera", explica el autor que hoy inaugura a las 20.00 horas una exposición en la Casa de las Artes de Bueño.

Una de las piezas que formarán parte de la exposición. / .

Federico González Granell (1974) es una de las voces más destacadas de la pintura contemporánea en España. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca en 1999, se especializó en diseño y audiovisuales y amplió sus estudios en Milán y Roma. Fue allí, en la capital italiana, donde descubrió que su verdadera vocación era el mundo de la pintura, en el que desde entonces se ha volcado.

Pese a haber recorrido medio mundo, Granell mantiene un vínculo inquebrantable con Asturias. En Oviedo, en el barrio de La Argañosa, conserva un pequeño taller al que siempre regresa. Volverá en septiembre para inaugurar una exposición inédita en Bueño. "Es un lujo exponer en mi tierra, aunque hacerlo fuera de ella también es extraordinario", reconoce.

La propuesta que ahora presenta se aleja de lo habitual en su trayectoria. Bajo el título "Las canciones que vienen al caso", Granell mostrará una colección en la que lleva trabajando casi diez años y cuya fuente de inspiración es la música. La exposición, que abre el primer jueves del próximo mes, reúne acuarelas que plasman imágenes que le surgieron a Granell al escuchar determinadas canciones, muchas de ellas durante festivales que le marcaron, como El Vesu, el BBK de Bilbao o el Primavera Sound de Oporto.

A las acuarelas se suman piezas en distintos formatos: vinilos pintados y series de esculturas que se suman al diálogo entre música y pintura. "La música me inspira muchísimo", confiesa Granell. "Cuando voy a un concierto, a veces me vienen imágenes que transmiten emociones distintas, y en ellas encuentro el material para crear", añade.

Cuando Íñigo Domínguez, director del festival Vesu le propuso materializar esta idea en La Casona, Granell aceptó sin dudarlo. "Me hizo mucha ilusión saber que aquellos cuadernos en los que un día dibujé pasarían ahora a ocupar las paredes de una sala", relata. "Me gusta que la gente vea la exposición y que cada pueda salir con una interpretación completamente distinta a la mía", añade.

Cada obra estará acompañada por el título de la canción que la inspiró, lo que permitirá al público conectar más directamente con el proceso creativo del artista. Además, esos mismos temas, generalmente de "pop-rock", sonarán de fondo durante todo el recorrido, generando una experiencia inmersiva que ayudará a los visitantes a comprender mejor el sentido de cada acuarela o, incluso, a construir el suyo propio. "Es increíble ver que todas las artes están conectadas y cómo, a través de ellas, nos retroalimentamos unos a otros", concluye Granell.