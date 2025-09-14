Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bueño renueva su apuesta por el fado y la poesía

La localidad de Bueño, en Ribera de Arriba, celebró ayer su XII Noche de Fado y Poesía. La velada contó con la actuación de Cristina Madeira, en la imagen, acompañada por Pedro Pinhal y Pedro Marqués. Además, hubo un recital de poesía a cargo de José Manuel Fernández, acompañado a la guitarra por Dimas Coalla Braña.

Adecuar la antigua sede de la Fundación Metal para convertirla en el centro municipal de Nuevo Roces costará más de medio millón

El primer gran concierto de las fiestas de San Mateo desata la nostalgia rockera en Oviedo: ¡¡Puxa "Europe"!!

EN IMÁGENES: Así fue el concierto de "Europe" en Oviedo durante las fiestas de San Mateo

Jepchichir resucita los fantasmas de Assefa y Uruguay hace historia

Los últimos pasos de la "rutona" allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario

Crónicas Gijonesas: Botellas, limpieza y patatas

La planta de Windar en la antigua Alcoa, en el aire por falta de proyectos

Los titulados en FP en Asturias ya logran empleo con más facilidad que los universitarios

