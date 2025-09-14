Bueño renueva su apuesta por el fado y la poesía
La localidad de Bueño, en Ribera de Arriba, celebró ayer su XII Noche de Fado y Poesía. La velada contó con la actuación de Cristina Madeira, en la imagen, acompañada por Pedro Pinhal y Pedro Marqués. Además, hubo un recital de poesía a cargo de José Manuel Fernández, acompañado a la guitarra por Dimas Coalla Braña.
