Ana Tresguerres, la riberana que se planta ante "la discriminación" de los padres de partos múltiples

Ana Tresguerres, un madre con tres hijos (dos de ellos gemelos) natural de Bueño, pero afincada en Canarias, quiere plantar batalla ante lo que considera una injusticia para las familias de madres con partos múltiples. La asturiana denuncia que la reciente ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menor "ha traído una sorpresa indignante" para las familias de partos múltiples, principalmente familias con gemelos y trillizos. De las tres semanas adicionales aprobadas, se ha confirmado que las dos semanas de permiso parental flexible —que pueden disfrutarse hasta que el menor cumpla 8 años— se concederán "por parto" y no "por hijo” (en partos múltiples no importa cuántos hijos hayan nacido, el permiso son dos semanas). Esta decisión excluye y discrimina a un colectivo que ya afronta una carga de cuidados exponencialmente superior.

La medida, planteada como un avance en conciliación familiar, se ha convertido, a juicio de Tresguerres "en un agravio comparativo inaceptable". Explica que mientras una familia con dos hijos de distintas edades podrá acumular y disfrutar continuadamente de un total de cuatro semanas de este nuevo permiso parental (dos por cada hijo), una familia con gemelos, mellizos o más múltiples recibirá solo dos semanas en total. "En la práctica, se está negando el derecho al cuidado que genera el segundo hijo o más nacidos en el mismo parto", sostiene.

Tresguerres, madre de tres hijos, incluyendo gemelos, y fundadora de EmbarazoGemelar, plataforma líder en el acompañamiento a familias múltiples, sostiene que "criar a dos bebés a la vez es un desafío titánico. Que la ley, en lugar de ofrecernos un apoyo extra, nos niegue un derecho que sí reconoce a otros padres es un castigo a la multiparentalidad (que, además, es algo no elegido). El derecho debe nacer con el niño, no con el parto". A su modo de ver, estas condiciones impuestas por el Gobierno suponen "una decisión incomprensible y muy injusta que plantea un agravio comparativo flagrante".

Desde EmbarazoGemelar han lanzado una recogida de firmas para exigir una rectificación como respuesta a esta decisión. La misma se está realizando a través de la plataforma Change.org para exigir al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una rectificación inmediata y que estas dos semanas de permiso parental se apliquen por cada hijo. "No nos quedaremos de brazos cruzados. Hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que nos apoye firmando nuestra petición. Dos hijos necesitan, como mínimo, el doble de cuidado que uno, y la ley debe reflejar esa realidad", declara Ana Tresguerres.

El colectivo argumenta que esta medida vulnera principios constitucionales básicos como el de Igualdad (Art. 14 CE) y el de Protección a la Familia y la Infancia (Art. 39 CE). "Pedimos lógica, equidad y coherencia. Exigimos al Ministerio que rectifique y legisle para todas las familias, reconociendo las necesidades especiales de los más de 8.000 partos múltiples que hay cada año en España", concluye la riberana afincada en Canarias.