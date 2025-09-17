Palomar clama por la limpieza del cauce del río Barrea: "Como venga una crecida acabamos en Pravia"

Palomar no quiere exponerse a una catástrofe como la de la dana de Valencia. Los vecinos de la localidad de Ribera de Arriba alertan del grave peligro al que están expuestos debido al "abandono" del cauce del río Barrea. Aseguran que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico cada vez realiza las limpiezas con menos frecuencia y eso se está traduciendo en un aumento exponencial de la maleza y las probabilidades de sufrir una gran avenida en caso de desbordarse el embalse de Los Alfilorios (la gran masa de agua de la que bebe Oviedo cuando escasa el caudal del canal del Aramo). "Como venga una crecida acabamos en Pravia", alerta el presidente de la asociación de vecinos Santa Leocadia, Agustín González.

Al igual que en la vecina localidad de Bueño, en Palomar consideran que es necesario tomar medidas en el cauce del río para evitar episodios de inundaciones como los sufridos especialmente en el año 2011. "Algunas casas quedaron cubiertas por la mitad", rememora el vecino Julián Álvarez, respecto a una situación que podría ser peor de haber un nuevo episodio de fuertes lluvias debido a la gran masa de árboles y arbustos que tapa varios tramos del cauce del Barrea. "En muchos sitios ni siquiera se ve que pasa el agua", añade.

Recuerdan que el cauce fluvial actual "es artificial", pues en su día el río fue desviado para alejarlo de las casas, pero temen que si el embalse se llena y rebosa, la gran cantidad de agua soltada podría volver a su curso original y arrasar con alrededor de media docena de viviendas. "Como somos pocos no nos hacen caso", coinciden en un corrillo formado por cuatro vecinos en el pequeño puente de madera de Palomar.

Afirman que antes las limpiezas del cauce eran anuales, pero con el paso del tiempo se han ido haciendo menos frecuentes. "La última vez hacía cuatro años que no se limpiaba y encima solo limpiaron la parte de abajo del río", subrayan para poner de relieve las causas de que ahora haya una gran masa de ramas y hojas ocultando el cauce.

Los vecinos llevan tiempo trasladando escritos a la Confederación y el Ayuntamiento. Este último también trasladó a su vez a la Confederación la necesidad de actuar en la zona. "No hubo respuesta", indica Agustín González, esgrimiendo una carta enviada el año pasado por el Alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández, al ente estatal, que a día de hoy continúa sin recibir respuesta. "La Confederación no actúa y al Ayuntamiento tampoco le dan permiso para que pueda hacerlo", concluye Agustín González, instando a tomar cartas en el asunto "antes de tener que lamentar alguna desgracia".