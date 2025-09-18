Un vecino de Ribera de Arriba recibe un premio por conseguir 16 títulos de cursos digitales en dos semanas
Luis Javier del Corro, que tiene 63 años, terminó las formaciones del programa de la Cámara de Comercio de Oviedo "Ruta Digital" en los primeros quince días de julio
Luis Javier Fernández del Corro, un vecino de Ribera de Arriba de 63 años, ha sido distinguido por los responsables del programa de formación "Ruta Digital" por haber sido el alumno que más cursos ha terminado este verano: 16 títulos en quince días de julio en la modalidad online.
El galardonado inició su recorrido con el curso "Busca viajes y alojamientos en tu móvil", pero también se ha formado para recibir y descargar notificaciones electrónicas, para obtener el certificado digital o para manejar hojas de Excel. Luis Javier Fernández del Corro lo hizo a través del aula virtual de "Ruta Digital", con el apoyo puntual de los tutores online que tiene la plataforma para facilitar la formación a todos los alumnos, sea cual sea su punto de partida. Como reconocimiento, se le ha entregado el diploma al "Alumno del verano 2025", además de material de la campaña.
Formación abierta las 24 horas
Los responsables del programa "Ruta Digital" animan a todos los vecinos de concejos de menos de 20. 000 habitantes a registrarse en el programa a través de la web www.rutadigitalasturias.com y a elegir entre los 100 títulos formativos que propone aquellos que puedan ser de su interés.
Hay propuestas para escolares, adultos o personas mayores. Muuchas de esllas están relacionadas con la ciudadanía digital, banca digital segura, sede electrónica o gestión de notificaciones. Pero también las hay para principiantes, cursos que enseñan cómo crear y gestionar una cuenta de correo electrónico, a realizar videoconferencias, a crear un podcast, a distinguir las fakenews o a formarse en protección de datos.
Los cursos son una oportunidad para formarse, actualizar currículum, mejorar la empleabilidad y adquirir nuevas herramientas para la vida cotidiana de forma gratuita y certificada por la Cámara de Comercio de Oviedo, que desarrolla el programa por convenio con la consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias. El programa está además financiado por la UE a través de los Fondos Next Generation.
