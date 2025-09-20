Ribera de Arriba acoge desde el lunes el encuentro «Texendo Palabres»

El Ayuntamiento de Ribera de Arriba será uno de los escenarios principales del Encuentro «Texendo Palabres», una cita cultural dedicada a la tradición oral organizada por la compañía Factoría Norte y que también se desarrollará en el concejo de Castrillón.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, a través de las ayudas destinadas a actividades culturales de interés regional, formación y movilidad.

La programación se inaugurará con la exposición «Libros: huellas imborrables», producida por Factoría Norte, que invita a descubrir los libros como objetos vivos: para ver, escuchar, tocar, desplegar y manipular.

Una propuesta pensada para sorprender y emocionar a públicos de todas las edades, manteniendo el nivel de éxito y acogida obtenido en ediciones anteriores. Este año, el encuentro incluirá mesas redondas, talleres, espectáculos y actividades familiares que se desarrollarán en varios puntos del municipio del 22 de septiembre al 23 de octubre.