Ribera de Arriba acogerá el encuentro "Texendo Palabres"

El Ayuntamiento de Ribera de Arriba será uno de los escenarios principales del Encuentro "Texendo Palabres", una cita cultural dedicada a la tradición oral organizada por la compañía Factoría Norte y que también se desarrollará en el concejo de Castrillón. El proyecto cuenta con el respaldo de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, a través de las ayudas destinadas a actividades culturales de interés regional, formación y movilidad. La programación se inaugurará con la exposición "Libros: huellas imborrables", producida por Factoría Norte, que invita a descubrir los libros como objetos vivos: para ver, escuchar, tocar, desplegar y manipular. Una propuesta pensada para sorprender y emocionar a públicos de todas las edades, manteniendo el nivel de éxito y acogida obtenido en ediciones anteriores. Este año, el encuentro incluirá mesas redondas, talleres, espectáculos y actividades familiares que se desarrollarán en varios puntos del municipio del 22 de septiembre al 23 de octubre.