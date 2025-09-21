Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribera de Arriba acogerá el encuentro "Texendo Palabres"

La iniciativa incluye talleres, mesas redondas y actividades desde mañana al 23 de octubre

El Ayuntamiento de Ribera de Arriba será uno de los escenarios principales del Encuentro "Texendo Palabres", una cita cultural dedicada a la tradición oral organizada por la compañía Factoría Norte y que también se desarrollará en el concejo de Castrillón. El proyecto cuenta con el respaldo de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, a través de las ayudas destinadas a actividades culturales de interés regional, formación y movilidad. La programación se inaugurará con la exposición "Libros: huellas imborrables", producida por Factoría Norte, que invita a descubrir los libros como objetos vivos: para ver, escuchar, tocar, desplegar y manipular. Una propuesta pensada para sorprender y emocionar a públicos de todas las edades, manteniendo el nivel de éxito y acogida obtenido en ediciones anteriores. Este año, el encuentro incluirá mesas redondas, talleres, espectáculos y actividades familiares que se desarrollarán en varios puntos del municipio del 22 de septiembre al 23 de octubre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
  2. Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): 'Los que mataron a Toño no merecen vivir
  3. La desconocida playa de Asturias con arena blanca y dos orillas que solo se puede visitar con la marea baja
  4. Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
  5. ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
  6. Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
  7. El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
  8. La Peña, en Salas, cuenta con una pareja de jóvenes ganaderos 'por vocación' que trabajan con más de 200 cabezas de ganado

Labor asturiana en el jardín funerario en Egipto que fascinó a los Reyes de España

Labor asturiana en el jardín funerario en Egipto que fascinó a los Reyes de España

¿Un frente común con Galicia para pleitear contra los peajes? Los transportistas asturianos ya lo sopesan

¿Un frente común con Galicia para pleitear contra los peajes? Los transportistas asturianos ya lo sopesan

Cabueñes consolida la reducción de las listas de espera con una caída del 42,9%: estas son las cifras del hospital de Gijón

Cabueñes consolida la reducción de las listas de espera con una caída del 42,9%: estas son las cifras del hospital de Gijón

Un pueblo que defiende su buen nombre

Un pueblo que defiende su buen nombre

Windar inicia la reorganización de su carga de trabajo para la plantilla desplazada en Galicia

Windar inicia la reorganización de su carga de trabajo para la plantilla desplazada en Galicia

Esas ostras de esos domingos

Esas ostras de esos domingos

Una encuesta de Oviedo 2031 vincula la "amabilidad" con la identidad asturiana

Una encuesta de Oviedo 2031 vincula la "amabilidad" con la identidad asturiana

Premio a los "héroes" que evitaron una reyerta en El Coto (Gijón)

Premio a los "héroes" que evitaron una reyerta en El Coto (Gijón)
Tracking Pixel Contents