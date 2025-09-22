El desconocido pueblo de Asturias lleno de hórreos que solo está a diez minutos de Oviedo

Ver hórreos en Asturias no es complicado porque muchos pueblos conservan uno o varios. Pero lo de Bueño (Ribera de Arriba) es excepcional. Es la aldea con mayor concentración de estas tradicionales construcciones de todo el principado de Asturias. Es imposible dar dos pasos sin ver un hórreo.

Bueño, a unos 14 minutos en coche de Oviedo, suma 48 hórreos y paneras y tiene un centro de interpretación pionero para poner en valor este patrimonio cultural y etnológico. Al calor de este patrimonio surgió hace doce años un equipamiento pionero en el Principado, el Centro de Interpretación del Hórreo. La instalación, que consta de visitas libres y guiadas, desgrana, como el trigo o el maíz que se guardaba en ellos allende los tiempos, los entresijos, historia y singularidades de estas infraestructuras de madera y piedra.

“El Centro de Interpretación presta servicio desde abril del 2012, año que coincidió con el nombramiento de Bueño como Pueblo Ejemplar de Asturias”, explica Roberto Álvarez, uno de sus gestores. En Asturias no hay otro lugar igual. “Es pionero”, expone su gestor.

Casi 50 hórreos y paneras

Bueño conserva 47 hórreos, pero hay un inquilino reciente; llegó en 2019. Es una panera que está dentro del recinto del Centro de Interpretación. Procede de la parroquia de Perlora, en el concejo de Carreño, y data del año 1856. Se atribuye a un taller de San Andrés de los Tacones, en Gijón, y se instaló en una aldea cercana. A finales del siglo XIX se trasladó a Perlora y, más de una centuria después, llegó a Bueño.

El paseo por esta aldea es de lo más agradable. Es un territorio llano, cuidado y pintoresco que, aunque desconocido, ha ganado visitantes a raíz de ganar el Premio al Pueblo Ejemplar. Por sus calles pasearon Don Felipe y Doña Letizia, entonces aún no eran Reyes, y bebieron sidra debajo de un hórreo.

El centro de interpretación del hórreo abre en horario de invierno (del 1 de octubre al 30 de junio) los sábados, domingos y festivos entre las 11.00 y las 14:00 y las 16:00 y las 18:30 horas. En su horario de verano, que comprende los meses de julio, agosto y septiembre, queda a disposición del público de jueves a domingo de 10.30 a 14:30 y de 16.30 a 20.00 horas.