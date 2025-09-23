Ribera de Arriba inicia octubre con una intensa actividad cultural en Bueño y Sardín

Ribera de Arriba se convierte el primer fin de semana de octubre en punto de encuentro para la creación artística y el diálogo cultural con un nuevo programa de exposiciones, conciertos y otras iniciativas culturales impulsadas por el Ayuntamiento en colaboración con la Fundación EDP, el maat (Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa), CulturaPortugal, la Embajada de Portugal en Madrid y el Instituto Camões.

El proyecto conecta a la Central Artística de Bueño (CAB), la Casa de las Artes y las Ciencias y la recientemente inaugurada Casa de Cultura de Sardín, con el objetivo de tejer puentes entre artistas locales e internacionales y acercar propuestas contemporáneas a los vecinos del concejo.

La programación arrancará el viernes 3 de octubre en la Casa de las Artes con una recepción institucional que dará paso a la proyección de Pausa, del artista portugués Cláudio Garrudo. A continuación, será el turno de Esculpir el tiempo, de Tadanori Yamaguchi, antes de que la música tome el relevo con los conciertos de LaBanda EDP y Algaire, que pondrán el broche a la jornada.

Al día siguiente la actividad se trasladará a la Casa de Cultura de Sardín, donde a mediodía tendrá lugar una recepción institucional previa a la inauguración de las esculturas de Pollyana y Tadanori. La mañana concluirá con un encuentro entre vecinos y artistas que servirá para estrenar oficialmente el nuevo espacio cultural del pueblo.

Cultura que conecta

La cita marca un hito en la vida cultural del concejo, al servir de estreno para la nueva Casa de Cultura de Sardín, concebida como espacio de convivencia artística. La Central Artística de Bueño y la Casa de las Artes y las Ciencias suman su experiencia para ofrecer una programación que combina artes visuales, música y escultura.

Con esta iniciativa, Ribera de Arriba refuerza su papel como territorio innovador en el ámbito cultural asturiano, apostando por la colaboración internacional y la participación ciudadana.