Ribera de Arriba apoya a sus escolares con 18.000 euros en becas para libros y material
El Ayuntamiento abre la convocatoria de ayudas para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP, con un plazo de solicitud de 30 días naturales.
El Ayuntamiento de Ribera de Arriba acaba de aprobar una convocatoria de ayudas económicas destinadas a la adquisición de libros de texto y material escolar para el curso 2025/2026. La cuantía total asciende a 18.000 euros, con cargo al presupuesto municipal, y busca apoyar a las familias del concejo en los gastos educativos de sus hijos.
Las becas están dirigidas a estudiantes de Educación Infantil, Educación Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional que estén matriculados en centros sostenidos con fondos públicos —incluidos los concertados—, con la única excepción del colegio publico Pablo Iglesias de Soto de Ribera.
Uno de los requisitos principales es que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados y residan en Ribera de Arriba con al menos un año de antigüedad, condición que deberá mantenerse durante todo el curso. La convocatoria también establece criterios claros sobre la composición de la unidad familiar, incluyendo padres, tutores, hijos menores de 25 años no emancipados y, en determinados casos, parejas de hecho o uniones estables registradas.
El objetivo de estas ayudas, según se recoge en la resolución de Alcaldía publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), es facilitar a las familias el acceso a los recursos educativos básicos y contribuir a la igualdad de oportunidades entre el alumnado del concejo.
Las solicitudes podrán presentarse en el Ayuntamiento de Ribera de Arriba, en la Plaza de la Constitución de Soto de Ribera, o a través de cualquiera de las vías previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. El plazo será de 30 días naturales a partir del día siguiente a la publicación oficial de la convocatoria.
Las bases completas y la documentación necesaria están disponibles en la web municipal y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
- ¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico
- La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
- Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
- La inesperada multa que está afectando a los conductores asturianos: el papel que no tienen en regla y se sanciona entre 601 y 3.005 euros
- Covadonga Díaz, concejala de Festejos de Oviedo: 'San Mateo fue un éxito, pero organizar diez conciertos en La Ería quizás sean un exceso
- Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
- Esta emblemática sidrería de Gijón reabrirá en noviembre: así será la nueva vida de 'un templo' de la hostelería
- El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión