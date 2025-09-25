Bueño se prepara para acoger el III Encuentro Coral de Otoño “Maestro Carlos Prieto”

Cita cultural ineludible en Ribera de Arriba. El próximo sábado 11 de octubre de 2025, a las 19.00 horas, la Central Artística de Bueño (C.A.B.) será escenario del III Encuentro Coral de Otoño "Maestro Carlos Prieto", una cita que tras celebrar con gran éxito sus dos primeras ediciones, busca ahora consolidarse dentro del calendario coral del Principado de Asturias.

El evento, organizado por el Coro de Ferreros, reunirá a destacadas agrupaciones corales como el propio Coro de Ferreros, el Coro Solvay de Lieres (Siero), el Coro Mayores La Ribera y el Cor Seineta de Moraira (Alicante). La presentación correrá a cargo de Ana Rua.

El encuentro, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Ribera de Arriba y la colaboración de Asturies Cultura en Rede, FECORA y La Nueva España, ofrecerá una velada musical en la que tradición, calidad vocal y convivencia cultural se dan la mano.

La entrada será libre hasta completar aforo, brindando a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de una tarde dedicada al canto coral en un entorno único como el de Bueño.