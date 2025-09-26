Todo preparado para el III Encuentro Coral de Otoño "Maestro Carlos Pietro" en Ribera de Arriba

El III Encuentro Coral de Otoño "Maestro Carlos Pietro" se celebrará el próximo sábado 11 de octubre a las 19.00 horas en el auditorio cubierto del Palacio de Bueño. Este acto musical, organizado por el Coro de Ferreros, celebra su tercera entrega con más agrupaciones corales que nunca.

"Cada año intentamos mejorar; el objetivo es que este certamen siga creciendo con el paso de las ediciones. Vamos por el buen camino", afirmó Víctor Tresguerres, presidente de la entidad organizadora, haciendo un breve balance.

Cuatro coros participarán en este encuentro musical: la Agrupación Coral Santa María de Lieres, el Coro de Mayores de Ribera de Arriba, el Coro La Senieta de Moraira de Alicante y, como no podría ser de otra manera, el Coro de Ferreros. Todos ellos participan de forma altruista y recibirán una serie de regalos conmemorativos de la cita.

Hace especial ilusión la visita del Coro la Senieta de Moraira de Alicante, su actuación en Ribera de Arriba supondrá el inicio de un intercambio musical con el Coro de Ferreros. La agrupación asturiana visitará la localidad alicantina en el próximo mes de abril para realizar una actuación en esta zona del Mediterráneo, la cual reconocen que "les hace mucha ilusión".

Desde la organización también ponen en valor la presencia del Coro de Mayores de Ribera de Arriba, este empezó como una terapia musical para la gente de tercera edad del municipio y ahora es una agrupación que actúa en estos eventos. La visita de la Agrupación Coral Santa María de Lieres gira en torno a la figura de su directora, Rebeca Velasco, que también es la gestora de la agrupación organizadora.

Cada coro elegirá cuatro canciones para interpretar durante el acto, antes de pasar a los actos conmemorativos, todas las agrupaciones se unirán para interpretar el himno del Principado de Asturias. La tercera edición se cerrará con una espicha para todos los intérpretes, desde la organización reconocen que "es una buena forma de despedir el evento y recompensar a los participantes por venir sin pedir nada a cambio".

Presentación formal del cartel

La presentación oficial del cartel del III Encuentro Coral de Otoño "Maestro Carlos Pietro" tendrá lugar el próximo jueves 2 de octubre a las 12.00 horas en el Palacio de Bueño. Asistirá Tomás Manuel Fernández, alcalde de Ribera de Arriba, algunos concejales de la corporación municipal y varios miembros de la Junta Directiva del coro organizador.