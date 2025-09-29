Abiertas las inscripciones para las clases de gimnasia hipopresiva y cardio en el Centro Cultural Aurelio Argel
Las primeras sesiones arrancan el próximo jueves 2 de octubre, la participación es completamente gratuita y los empadronados en Ribera de Arriba tendrán prioridad para conseguir plaza
Pelayo Méndez
El Ayuntamiento de Ribera de Arriba abre las inscripciones para las clases de gimnasia hipopresiva y cardio del curso 2025/26. El Consistorio inició esta iniciativa el año pasado y decidieron darle continuidad, el próximo jueves 2 de octubre arrancan las primeras sesiones en el Centro Cultural Aurelio Argel de Soto de Rey.
Todos los interesados en asistir a estas clases podrán rellenar un formulario telemático en el que deben indicar sus datos y marcar si están empadronados en el municipio. Todo el mundo puede acudir, pero las personas empadronadas en Ribera de Arriba tendrán prioridad respecto al resto.
Participar es completamente gratuito y se realizarán dos horas semanales. Las plazas son limitadas y pretenden dividir a los apuntados en dos grupos. El primer conjunto irá a clase los martes y los jueves de 18.00 a 19.00 horas, mientras que el segundo asistirá los mismos días, pero entre las 19.05 y las 20.05 horas.
La gimnasia hipopresiva es un método de ejercicios posturales y respiratorios diseñado para reducir la presión dentro del abdomen y la pelvis. Favorece el retorno venoso y puede ayudar en casos de piernas hinchadas o varices.
Por otra parte, el trabajo de cardio consiste en actividades físicas que aumentan la frecuencia cardíaca y la respiración de manera sostenida. Su objetivo es mejorar la capacidad del corazón, los pulmones y el sistema circulatorio para transportar oxígeno por todo el cuerpo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
- Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
- Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil