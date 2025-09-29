Abiertas las inscripciones para las clases de gimnasia hipopresiva y cardio en el Centro Cultural Aurelio Argel

El Ayuntamiento de Ribera de Arriba abre las inscripciones para las clases de gimnasia hipopresiva y cardio del curso 2025/26. El Consistorio inició esta iniciativa el año pasado y decidieron darle continuidad, el próximo jueves 2 de octubre arrancan las primeras sesiones en el Centro Cultural Aurelio Argel de Soto de Rey.

Todos los interesados en asistir a estas clases podrán rellenar un formulario telemático en el que deben indicar sus datos y marcar si están empadronados en el municipio. Todo el mundo puede acudir, pero las personas empadronadas en Ribera de Arriba tendrán prioridad respecto al resto.

Participar es completamente gratuito y se realizarán dos horas semanales. Las plazas son limitadas y pretenden dividir a los apuntados en dos grupos. El primer conjunto irá a clase los martes y los jueves de 18.00 a 19.00 horas, mientras que el segundo asistirá los mismos días, pero entre las 19.05 y las 20.05 horas.

La gimnasia hipopresiva es un método de ejercicios posturales y respiratorios diseñado para reducir la presión dentro del abdomen y la pelvis. Favorece el retorno venoso y puede ayudar en casos de piernas hinchadas o varices.

Por otra parte, el trabajo de cardio consiste en actividades físicas que aumentan la frecuencia cardíaca y la respiración de manera sostenida. Su objetivo es mejorar la capacidad del corazón, los pulmones y el sistema circulatorio para transportar oxígeno por todo el cuerpo.