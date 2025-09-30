Así es el Club Atlético de la Ribera: una mascota inspirada en Dubasin, un césped natural problemático y muchos planes de futuro

"Somos un club que nació para que niñas que nunca habían jugado al fútbol pudiesen empezar a practicar el deporte y desarrollarse como futbolistas". Con esa concisión resume Adrián Alonso, presidente del Club Atlético de la Ribera, el propósito de este equipo de fútbol femenino creado el año pasado. Ahora mismo, ocupan la tercera plaza en 1a Asturfutfem, solo por detrás de Real Oviedo y Sporting de Gijón, pero, más allá de los resultados deportivos, su único objetivo es "seguir creciendo poco a poco".

Anteriormente en Ribera de Arriba solamente había un equipo femenino, pero, una serie de desacuerdos en la organización de esa entidad, acabó desembocando en la creación del Club Atlético de la Ribera. "Teníamos dieciocho niñas dispuestas a formar un filial, pero, después de meses peleando por su captación, decidieron rechazar la creación de un b", explicó Alonso. "Los márgenes de tiempo eran muy ajustados y podíamos poner en riesgo la inscripción del club. Para evitar que las niñas se quedasen sin jugar, nos desmarcamos de aquel proyecto y fundamos este nuevo club", añadió.

El año pasado, con el club recién fundado, el primer equipo consiguió ascender de categoría por una reorganización de divisiones. "Llevamos dos años en funcionamiento y trabajamos con mucha gente nueva. El objetivo principal es mantenerse, pero, si las cosas siguen así, podremos empezar a mirar hacia arriba", aseguró Marcos Fernández, entrenador y directivo.

La entidad tiene una plantilla muy variada en lo que a edades se refiere, la más joven tiene 14 años y la más veterana 42. Entrenan tres veces a la semana a las 20.00 horas en Bueño, utilizan este horario para adaptarse a las diferentes obligaciones de la vida diaria de las jugadoras. Actualmente, Ribera de Arriba es uno de los pocos municipios con más equipos femeninos que masculinos, Marcos Fernández hace hincapié en que "un primer equipo atractivo, puede incitar a otras niñas a empezar a jugar. Son la referencia de la zona".

"Hay muchas chicas nuevas, nos estamos conociendo. La defensa llevamos ocho años jugando juntas, no obstante, el centro del campo y la delantera todavía se están acoplando", comentó Carmen Alonso, capitana del primer equipo. "Tenemos muy buen proyecto, notamos mucho crecimiento desde el primer día. Sabemos el nivel que hay en la categoría y podemos luchar por otro ascenso", añadió, muy confiada con el futuro de la entidad.

El césped natural, un aspecto limitante

El Club Atlético de la Ribera entrena y juega en el campo de fútbol "El Llosalín". Su césped es natural e intentan machacarlo lo menos posible para que esté en las mejores condiciones los fines de semana. Desde el club reconocen que "muchas jugadoras se echan atrás cuando se enteran de que el campo es natural, porque tienen mucho miedo a las lesiones y están acostumbradas al artificial".

"Llegamos a valorar tener categoría inferiores, desde luego, por falta de niñas no es. También pensamos en crear un tercer equipo sénior, pero el campo nos limita", explicó Alonso, lamentando este aspecto. "Serían demasiados equipos entrenando en un campo natural, el césped terminaría destrozado. Un campo artificial sería la mejor noticia posible, nos abriría un gran abanico de posibilidades", aseveró.

Una mascota de inspiración rojiblanca

"Riberín", un peluche de oso panda que acompaña a las chicas en las fotos de redes sociales, es la mascota del club y un emblema que representa los colores de su camiseta. Carmen Alonso confesó que "todo empezó por la celebración del pingüino que hace Dubasin, jugador del Sporting de Gijón, cada vez que marca un gol".

Dentro del club empezaron a comentar la necesidad de tener una mascota, aseguran que "a las más pequeñas les hacía mucha ilusión". Entonces surgió la idea de escoger la figura de un oso panda apodado "Riberín", la elección fue sencilla, todos estuvieron de acuerdo. Ahora, este peluche es uno más y ha protagonizado varias publicaciones de carácter publicitario.