Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El proyecto "Entre Iguales" regresa a Soto de Ribera y Bueño

Se trata de una iniciativa de la Facultad Padre Ossó que tiene como objetivo fomentar el envejecimiento activo y saludable en el concejo de Ribera de Arriba

Dos abuelos pasean con su nieto.

Dos abuelos pasean con su nieto. / / EFE

Pelayo Méndez

Bueño

El proyecto "Entre Iguales", una iniciativa de la Facultad Padre Ossó que tiene como objetivo fomentar el envejecimiento activo y saludable en el concejo de Ribera de Arriba, regresa al municipio.

El próximo martes 14 de octubre a las 11.00 horas se realizará una presentación en el Centro Social de la Caballería de Soto de Ribera. Dos días después, el jueves 16 de octubre, a la misma hora, también se presentará en la Casa de la Cultura de Bueño.

El programa apunta a que las personas mayores puedan reforzar sus hábitos de autocuidado y, al mismo tiempo, se acerquen al uso de herramientas tecnológica. También pone el foco en generar lazos de apoyo y acompañamiento, con el fin de reducir la soledad no deseada ofreciendo un entorno más cercano.

La propuesta se centra en una mentoría entre iguales: personas mayores voluntarias, con apoyo de profesionales y tecnología, acompañarán a otros mayores en su aprendizaje. De esta forma se promueve la participación y se dan enseñanzas para mejorar la calidad de vida a largo plazo. El año pasado, el programa rondó el centenar de participantes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
  2. Fallece el ovetense Luis Llaca, el ortodoncista que cambió la sonrisa a miles de asturianos
  3. Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
  4. Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
  5. La localidad asturiana que lleva 50 años partida en dos por culpa de una autopista: 'Separaron la iglesia del cementerio, no tuvieron consideración con nada
  6. Gran profesional y compañera': así era la docente fallecida en Gijón tras fallar la puerta del garaje
  7. Aplazado el Valencia-Oviedo por alerta roja por lluvias y tormentas: se jugará en esta nueva fecha
  8. “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda

El Maestro Joao habla de su futura maternidad tras "completar su transición": "Nunca es tarde, ni para mí ni para nadie"

El Maestro Joao habla de su futura maternidad tras "completar su transición": "Nunca es tarde, ni para mí ni para nadie"

Así fue el encuentro del Sporting con el CTA: una cumbre en Las Rozas para tratar la polémica arbitral de Almería

Así fue el encuentro del Sporting con el CTA: una cumbre en Las Rozas para tratar la polémica arbitral de Almería

Nuevo varapalo para Adara Molinero tras su marcha a Supervivientes: su inesperada reacción al conocer el embarazo

Nuevo varapalo para Adara Molinero tras su marcha a Supervivientes: su inesperada reacción al conocer el embarazo

Buenas noticias para los jubilados con dos o más hijos: ya pueden reclamar (y cobrar) el complemento de paternidad en sus pensiones

Buenas noticias para los jubilados con dos o más hijos: ya pueden reclamar (y cobrar) el complemento de paternidad en sus pensiones

El lugar más curioso y pet-friendly en el que puedes comer se encuentra en un pueblo de Cantabria

El lugar más curioso y pet-friendly en el que puedes comer se encuentra en un pueblo de Cantabria

El proyecto "Entre Iguales" regresa a Soto de Ribera y Bueño

El proyecto "Entre Iguales" regresa a Soto de Ribera y Bueño

La voz de ADEPAS salta a las ondas: este es el proyecto pionero de un grupo de personas con discapacidad intelectual desde Noreña

La voz de ADEPAS salta a las ondas: este es el proyecto pionero de un grupo de personas con discapacidad intelectual desde Noreña
Tracking Pixel Contents