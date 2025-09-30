El proyecto "Entre Iguales" regresa a Soto de Ribera y Bueño

El proyecto "Entre Iguales", una iniciativa de la Facultad Padre Ossó que tiene como objetivo fomentar el envejecimiento activo y saludable en el concejo de Ribera de Arriba, regresa al municipio.

El próximo martes 14 de octubre a las 11.00 horas se realizará una presentación en el Centro Social de la Caballería de Soto de Ribera. Dos días después, el jueves 16 de octubre, a la misma hora, también se presentará en la Casa de la Cultura de Bueño.

El programa apunta a que las personas mayores puedan reforzar sus hábitos de autocuidado y, al mismo tiempo, se acerquen al uso de herramientas tecnológica. También pone el foco en generar lazos de apoyo y acompañamiento, con el fin de reducir la soledad no deseada ofreciendo un entorno más cercano.

La propuesta se centra en una mentoría entre iguales: personas mayores voluntarias, con apoyo de profesionales y tecnología, acompañarán a otros mayores en su aprendizaje. De esta forma se promueve la participación y se dan enseñanzas para mejorar la calidad de vida a largo plazo. El año pasado, el programa rondó el centenar de participantes.