Esta es la programación del Centro de Interpretación del Hórreo para el último trimestre del año

El Ayuntamiento de Ribera de Arriba publicó la programación del Centro de Interpretación del Hórreo para el último trimestre del año. Se celebrarán cuatro actos entre octubre y diciembre; una obra de teatro, dos charlas con expertos sobre una temática concreta y un taller dedicado al público infantil.

En octubre se celebrarán dos de los eventos programados. El primero de ellos será el próximo domingo 5 de diciembre a las 12.00 horas; la compañía "Factoría Norte" interpretará la obra "El Gallo Zacarías". Se espera algún invitado sorpresa y todo el acto será un homenaje a la figura del poeta asturiano Xuan Bello. Para el sábado 18 de octubre a las 18.00 horas quedará el coloquio de la Escuela Teitáu, un proyecto para la recuperación de las cabañas de teito.

María Fernanda Fernández Gutiérrez, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, dará una charla sobre la cultura del azabache en Asturias el sábado 8 de noviembre a las 18.00 horas. Hablará sobre la rica tradición cultural, artesanal y simbólica que se ha desarrollado en el Principado en torno al aprovechamiento de este mineral.

El sábado 13 de diciembre se organizará un taller de divulgación científica para niños a las 11.30 horas. Tratará sobre la genética del maíz y está organizado por "L´Osservatorio di Eva". Todos los pequeños que estén interesados en participar deberán inscribirse a través de correo electrónico.