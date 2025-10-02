El Centro Social La Caballería acoge la exposición "Sidra" durante todo el mes de octubre

El Centro Social La Caballería de Soto de Ribera acogerá la exposición "Sidra" entre el 1 y el 31 de octubre. Esta propuesta, ideada por Ediciones Patanegra, fusiona poesía y artes plásticas. La presentación invita a recorrer el universo de la sidra desde una perspectiva cultural, reuniendo las voces de poetas y la mirada de artistas contemporáneos del Principado de Asturias.

Durante todo el mes los horarios de la exposición serán los mismos. Los lunes, miércoles y jueves estará abierta al público entre las 16.00 y las 19.00 horas. Será diferente los martes y los viernes, en los que abrirá sus puertas a las 9.30 horas y se podrá visitar hasta las 14.30 horas. Los fines de semana permanecerá cerrada.

María Mieres, Fermín Santos López, César Ripoll y Eliza Southwood son algunos de los artistas plásticos que participan en la exposición "Sidra". En la parte ligada al mundo de la poesía participaron nombres reconocidos como Ceferino Montañés, Pablo Texón, Lauren García, Ma Esther García López o Aida Masip.

Este proyecto forma parte de los "XXX Alcuentros cola Cultura Tradicional d'Asturies", iniciativa apoyada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado. La exposición ya estuvo en otros municipios y ahora aterriza en Ribera de Arriba; completará un recorrido a través de "Asturies, Cultura en Rede".