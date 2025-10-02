Ribera de Arriba recibe más de 100.000 euros para la creación de infraestructuras de defensa contra incendios forestales
Esta ayuda está financiada por la Unión Europea en el marco de los fondos FEADER y fue concedida por la Consejería de Medio Rural
Pelayo Méndez
La Consejería de Medio Rural y Política Agraria, dirigida por Marcelino Marcos Líndez, concedió una subvención al Ayuntamiento de Ribera de Arriba de una cantidad total de 113.653,24 euros, cuyo objetivo es la creación y mantenimiento de infraestructuras de defensa contra incendios forestales.
El Consistorio recibirá la cantidad total de la prestación en cuatro anualidades que corresponden a los años comprendidos entre el 2023 y el 2026, ambos incluidos. El reparto por años es equitativo, es decir, 28.413,31 euros cada uno. Esta ayuda está financiada por la Unión Europea en el marco de los fondos FEADER, a través del Fondo de Infraestructuras Rurales.
La subvención llega después de que el Principado fuese declarado Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil el pasado mes de agosto y de tener más de 2.500 hectáreas calcinadas en lo que va de año.
