Ribera de Arriba recibe más de 100.000 euros para la creación de infraestructuras de defensa contra incendios forestales

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria, dirigida por Marcelino Marcos Líndez, concedió una subvención al Ayuntamiento de Ribera de Arriba de una cantidad total de 113.653,24 euros, cuyo objetivo es la creación y mantenimiento de infraestructuras de defensa contra incendios forestales.

El Consistorio recibirá la cantidad total de la prestación en cuatro anualidades que corresponden a los años comprendidos entre el 2023 y el 2026, ambos incluidos. El reparto por años es equitativo, es decir, 28.413,31 euros cada uno. Esta ayuda está financiada por la Unión Europea en el marco de los fondos FEADER, a través del Fondo de Infraestructuras Rurales.

La subvención llega después de que el Principado fuese declarado Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil el pasado mes de agosto y de tener más de 2.500 hectáreas calcinadas en lo que va de año.