Bueño, listo para el encuentro coral Maestro Carlos Prieto

El coro de Ferreros presentó –en la imagen– el III Encuentro Coral "Maestro Carlos Prieto", que reunirá el día 11 en la Central Artística de Bueño (19.00 horas) a los organizadores y a los coros Solvay (Lieres), el Coro de Mayores de Ribera de Arriba y el Cor Seineta de Moraira (Alicante).