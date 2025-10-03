Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Central Artística de Bueño inaugura dos exposiciones

La Central Artística de Bueño inicia hoy las celebraciones de su segundo aniversario con la inauguración de dos exposiciones. A las 19.30 horas se estrenará la muestra "Pausa", de Cláudio Garrudo y un cuarto de hora después se subirá el telón de la muestra "Esculpir el tiempo", de Tadanori Yamaguchi. Además, a las 20.30 horas el recinto acogerá un concierto de LaBanda de EDP y una hora después comenzará el concierto "Algaire". A los actos acudirán varios representantes municipales, del Principado y la Fundación EDP.

