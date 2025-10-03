La Central Artística de Bueño inaugura dos exposiciones

La Central Artística de Bueño inicia hoy las celebraciones de su segundo aniversario con la inauguración de dos exposiciones. A las 19.30 horas se estrenará la muestra "Pausa", de Cláudio Garrudo y un cuarto de hora después se subirá el telón de la muestra "Esculpir el tiempo", de Tadanori Yamaguchi. Además, a las 20.30 horas el recinto acogerá un concierto de LaBanda de EDP y una hora después comenzará el concierto "Algaire". A los actos acudirán varios representantes municipales, del Principado y la Fundación EDP.