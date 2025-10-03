"Habitarnos", un proyecto dedicado a la juventud de Ribera de Arriba

El Ayuntamiento de Ribera de Arribas presenta el proyecto "Habitarnos". El cometido de esta iniciativa es reunir al máximo posible de gente joven, entre 11 y 16 años concretamente, en la biblioteca de Soto de Ribera para charlas sobre temáticas que interesan a este sector poblacional y compartir historias personales que puedan interesar al resto.

El proyecto es una excusa para juntar a la gente joven de la zona, pueden acudir adolescentes de otros municipios, y los temas de conversación son muy variables, ellos mismos dicen que "cuentan los memes, el lore de los videojuegos, los libros que compartimos, las letras de las canciones o incluso las recetas de las abuelas".

Todos los jóvenes interesados en acudir a estas reuniones podrán apuntarse a través de un formulario on-line que se puede encontrar en la página web del Consistorio. Igual que ocurre con otras actividades de índole similar, las plazas son limitadas y aquellos que estén empadronados en Ribera de Arriba tienen preferencia en el proceso de selección.

Las reuniones se llevarán a cabo los martes, el primer encuentro se celebrará el martes 7 de octubre entre las 17.00 y las 18.30 horas. El horario siempre será el mismo, las fechas para lo que queda de año son: 21 de octubre, 4 de noviembre, 25 de noviembre y 9 de diciembre.