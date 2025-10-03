Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Habitarnos", un proyecto dedicado a la juventud de Ribera de Arriba

La iniciativa está dirigida a jóvenes entre 11 y 16 años, el objetivo es realizar reuniones y conversar sobre temáticas que les atraigan

Un grupo de adolescentes.

Un grupo de adolescentes. / LNE

Pelayo Méndez

Soto de Ribera

El Ayuntamiento de Ribera de Arribas presenta el proyecto "Habitarnos". El cometido de esta iniciativa es reunir al máximo posible de gente joven, entre 11 y 16 años concretamente, en la biblioteca de Soto de Ribera para charlas sobre temáticas que interesan a este sector poblacional y compartir historias personales que puedan interesar al resto.

El proyecto es una excusa para juntar a la gente joven de la zona, pueden acudir adolescentes de otros municipios, y los temas de conversación son muy variables, ellos mismos dicen que "cuentan los memes, el lore de los videojuegos, los libros que compartimos, las letras de las canciones o incluso las recetas de las abuelas".

Todos los jóvenes interesados en acudir a estas reuniones podrán apuntarse a través de un formulario on-line que se puede encontrar en la página web del Consistorio. Igual que ocurre con otras actividades de índole similar, las plazas son limitadas y aquellos que estén empadronados en Ribera de Arriba tienen preferencia en el proceso de selección.

Las reuniones se llevarán a cabo los martes, el primer encuentro se celebrará el martes 7 de octubre entre las 17.00 y las 18.30 horas. El horario siempre será el mismo, las fechas para lo que queda de año son: 21 de octubre, 4 de noviembre, 25 de noviembre y 9 de diciembre.



