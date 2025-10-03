Susto nocturno en Soto de Ribera: Arde una furgoneta cerca del edificio del Ayuntamiento

Un suceso fortuito rompió la tranquilidad nocturna de la pequeña villa de Soto de Ribera. Varios vecinos, alertados por el humo y las llamas que salían de este céntrico aparcamiento, llamaron al teléfono de emergencias en plena madrugada. El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias comunicó que el primer avisó llegó a las 02:36 horas.

Los miembros del equipo de Bomberos de Mieres se desplazaron hasta la zona en el menor tiempo posible y dieron por sofocado el incendio a 03:31 horas de la madrugada. Los testigos aseguran que la intervención fue muy rápida y destacan la proximidad de las llamas al edificio del Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

La furgoneta en la que se inició el incendio quedó completamente calcinada y otro vehículo, estacionado cerca del origen de las llamas, fue parcialmente dañado. Una vez finalizada su intervención, los efectivos del equipo de Bomberos de Mieres regresaron a su sede a las 03.54 horas.