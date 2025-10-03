Susto nocturno en Soto de Ribera: Arde una furgoneta cerca del edificio del Ayuntamiento
El vehículo quedó completamente calcinado y otro, aparcado a su lado, recibió daños parciales
Pelayo Méndez
Un suceso fortuito rompió la tranquilidad nocturna de la pequeña villa de Soto de Ribera. Varios vecinos, alertados por el humo y las llamas que salían de este céntrico aparcamiento, llamaron al teléfono de emergencias en plena madrugada. El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias comunicó que el primer avisó llegó a las 02:36 horas.
Los miembros del equipo de Bomberos de Mieres se desplazaron hasta la zona en el menor tiempo posible y dieron por sofocado el incendio a 03:31 horas de la madrugada. Los testigos aseguran que la intervención fue muy rápida y destacan la proximidad de las llamas al edificio del Ayuntamiento de Ribera de Arriba.
La furgoneta en la que se inició el incendio quedó completamente calcinada y otro vehículo, estacionado cerca del origen de las llamas, fue parcialmente dañado. Una vez finalizada su intervención, los efectivos del equipo de Bomberos de Mieres regresaron a su sede a las 03.54 horas.
- Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
- Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
- Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
- Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
- Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos
- Intervienen en la finca del ganadero asesinado en Ribadesella e incautan parte de sus animales: su pareja, investigada