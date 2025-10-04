Dos exposiciones "sin límites" para celebrar los dos primeros años de la Central Artística de Bueño

Una exposición del escultor japonés Tadanori Yamaguchi y otra del artista portugués Cláudio Garrudo, con gran protagonismo de la fotografía, estrenaron ayer el segundo aniversario de la Central Artística de Bueño, "el gran referente cultural del mundo rural asturiano". Una realidad "que hace años parecía imposible", según destacó al alcalde de Ribera de Arriba, que destacó la colaboración de la fundación EDP y y la embajada de Portugal en España.

La muestra de Cláudio Garrudo, titulada "Pausa", está formada "por tres series de trabajo" con imágenes de árboles, del cielo, y del mar, en este caso tomadas en un carguero de contenedores que, en palabras de su autor reflejan "la fuerza de la naturaleza a través de la imagen y la palabra".

Garrudo precisó que una de esas series, la basada en imágenes del cielo, pretende ser "una crítica a la ceguera religiosa". El creador portugués agradeció la labor de las galeristas en la persona de Guillemina Caicoya, que estaba entre los asistentes a la inauguración de Bueño. Sus fotografías pueden verse tanto en el espacio interior como en el exterior de la Central Artística de Bueño. "El arte nos hace cuestionar", defendió Garrudo. Luego tomó la palabra, brevemente, el escultor japonés Tada Yamaguchi, que destacó el "duro trabajo" del montaje de su exposición, "La huella del tiempo", una instalación de piezas en metal que se pueden ver tanto en el exterior de la Central como en la casona que está enfrente.

La celebración del segundo aniversario de la Central Artística de Bueño sirvió de despedida para Patricia Severino, consejera cultural de la embajada de Portugal en España, que no ocultó su "alegría y emoción" por "lo que ya es mucho más que un encuentro, un diálogo entre Portugal y España, el arte no conoce nacionalidades ni límites". En el acto también intervinieron Vanda Martins y Fernando Ribeiro, de la fundación EDP y Pablo León, director general de Cultura del Principado, quien celebró una iniciativa del calado de la Central Artística de Bueño porque "la cultura es un dique de contención a proteger entre todos".