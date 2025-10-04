El fiscal pide que el hombre que decapitó a su padre y jugó con su cabeza en Ribera de Arriba sea juzgado de todos los cargos ante un jurado

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo que el proceso contra Pablo Muñiz, el hombre investigado por acabar con la vida de su padre en abril de 2024 en Soto de Ribera (Ribera de Arriba) se dirima en un único juicio con tribunal del jurado. El Ministerio Público considera que todos los delitos que se le atribuyen deben juzgarse conjuntamente por su evidente conexidad, al haber sido presuntamente cometidos por la misma persona, en un mismo estado de perturbación, y con escasos minutos de diferencia. De celebrarse procesos separados, apunta la Fiscalía, podría vulnerarse el principio jurídico de “non bis in ídem”, que prohíbe juzgar dos veces unos mismos hechos bajo distintas figuras penales.

Además del delito de asesinato por la muerte de su padre, a Muñiz se le imputan otros cargos relacionados con los hechos ocurridos la noche del 8 de abril de 2024. Entre ellos, delitos de daños —por los vehículos a los que atacó con el hacha en la rotonda de Soto de Ribera—, tentativa de homicidio o asesinato —al intentar agredir a conductores y golpear con fuerza los coches— y atentado o resistencia a los agentes que intervinieron en su detención. La Fiscalía entiende que todo ello forma parte de un mismo episodio violento, desencadenado por una grave alteración mental.

El crimen, que conmocionó a toda Asturias por su brutalidad, tuvo lugar en la pequeña localidad de El Picón, en Ribera de Arriba. Pablo Muñiz, de 46 años, atacó mortalmente a su padre, Miguel Ángel Muñiz, de 73. Según la investigación, lo apuñaló y posteriormente le cercenó la cabeza con un hacha, que más tarde arrojó contra varios coches que circulaban por la rotonda de Soto de Ribera, llegando incluso a patearla en un estado de total alteración. Testigos presenciales relataron entonces escenas de auténtico pánico antes de que el agresor fuera reducido por la Guardia Civil, que tuvo que emplearse a fondo para detenerlo mientras profería gritos y entonaba el “Cara al sol”.

Tras su detención, Muñiz fue ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permaneció en observación médica bajo custodia policial hasta que fue trasladado a la prisión psiquiátrica de Fontcalent (Alicante). Durante su declaración judicial, según fuentes cercanas al caso, el acusado mostró una completa ausencia de arrepentimiento y llegó a bromear con lo ocurrido, afirmando que había “cortado por lo sano”, expresión que acompañó con una risa nerviosa, lo que reforzaría la hipótesis de una grave descompensación mental.

La familia del fallecido, profundamente afectada, pidió desde los primeros días “compasión y comprensión” para el presunto parricida, insistiendo en que jamás había mostrado comportamientos violentos y que su estado mental había empeorado en los últimos tiempos. “Os pido que no le juzguéis porque podemos equivocarnos”, dijo entonces Joaquín Muñiz, hermano de la víctima y tío del detenido, en un acto de homenaje celebrado frente al Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

El mismo Joaquín recordó a Miguel Ángel como “un buen hombre, servicial y cariñoso”, muy querido en su entorno, y aseguró que lo ocurrido había sido una tragedia incomprensible para toda la familia. “Era cariñoso de verdad, como una estufa de leña en la que no se ve la llama, pero siempre te mantiene caliente”, dijo emocionado durante el minuto de silencio en memoria del fallecido.

Con la solicitud presentada ahora, la Fiscalía busca unificar el procedimiento judicial y dar coherencia a un caso especialmente complejo, marcado por la mezcla de violencia extrema y posible trastorno psiquiátrico. El juicio, cuando se celebre, deberá resolver no solo la autoría de los hechos, sino también el grado de imputabilidad penal de Pablo Muñiz, cuyo estado mental será determinante para decidir si puede ser condenado o, en su caso, sometido a medidas de seguridad y tratamiento psiquiátrico.