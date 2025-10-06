¿Cómo cuidar los tomates? ¿Cuál es la mejor época para recoger la patata?: Cursos de huerta para todos en Ribera de Arriba
No hay un límite de plazas establecido, ni tampoco se exige ningún requisito para participar
Pelayo Méndez
El Ayuntamiento de Ribera de Arriba y el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) organizan unos cursos sobre el cuidado de la huerta en Soto de Ribera. El encargado de dar las clases será Guillermo de Lena, investigador de la entidad organizadora.
El Centro Social de La Caballería es el lugar elegido para alojar las jornadas de enseñanza sobre plantaciones y cuidados de la huerta. Los cursos se celebrarán el próximo viernes 24 de octubre, entre las 16.00 y las 19.00 horas, y el sábado 25 de octubre, entre las 10.00 y las 13.00 horas.
Todos los interesados, independientemente del lugar en el que estén empadronados, podrán apuntarse. No hay un límite de plazas establecido, ni tampoco hay ningún requisito específico para participar. Pueden inscribirse llamando al teléfono 987796009 o rellenando un breve formulario en la web del Ayuntamiento de Ribera de Arriba.
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
- El Sporting destituye a Garitano tras cinco derrotas consecutivas
- El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias