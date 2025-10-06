Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cómo cuidar los tomates? ¿Cuál es la mejor época para recoger la patata?: Cursos de huerta para todos en Ribera de Arriba

No hay un límite de plazas establecido, ni tampoco se exige ningún requisito para participar

Un hombre trabajando en su huerto.

Un hombre trabajando en su huerto. / LNE

Pelayo Méndez

Soto de Ribera

El Ayuntamiento de Ribera de Arriba y el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) organizan unos cursos sobre el cuidado de la huerta en Soto de Ribera. El encargado de dar las clases será Guillermo de Lena, investigador de la entidad organizadora.

El Centro Social de La Caballería es el lugar elegido para alojar las jornadas de enseñanza sobre plantaciones y cuidados de la huerta. Los cursos se celebrarán el próximo viernes 24 de octubre, entre las 16.00 y las 19.00 horas, y el sábado 25 de octubre, entre las 10.00 y las 13.00 horas.

Todos los interesados, independientemente del lugar en el que estén empadronados, podrán apuntarse. No hay un límite de plazas establecido, ni tampoco hay ningún requisito específico para participar. Pueden inscribirse llamando al teléfono 987796009 o rellenando un breve formulario en la web del Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

