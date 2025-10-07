Talleres sobre una de las técnicas fotográficas de moda en Soto de Ribera

La cianotipia es una técnica fotográfica de impresión monocromática que produce imágenes de color azul sobre diferentes soportes como papel, tela o madera. Se empezó a utilizar hace siglos, pero, últimamente, está de moda por los bonitos estampados que se pueden crear utilizándola. La biblioteca de Soto de Ribera acogerá esta semana una pequeña clase de iniciación sobre esta especialidad pictórica.

Eider Goñi, una joven artesana que empezó a mover obras creadas con esta técnica por los mercadillos, será la encargada de impartir estas clases que tendrán lugar el próximo jueves 9 de octubre entre las 17.00 y las 19.00 horas. La actividad es completamente gratuita, los interesados podrán inscribirse llamando al 985797172 o en la web de la biblioteca de Soto de Ribera.

Este taller forma parte del proyecto "Érase una voz", creado por las comunidades lectores desde la crianza. El Ayuntamiento de Ribera de Arriba se encarga de la organización y la actividad está subvencionada por el Instituto de las Mujeres, órgano del Ministerio de Igualdad.