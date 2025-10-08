Cada vez queda menos para el encuentro coral en Bueño: "Siempre intentamos superarnos"

Quedan menos de tres días para que arranque el III Encuentro Coral de Otoño "Maestro Carlos Prieto". La organización está perfilando los últimos detalles e intentando controlar los nervios previos al evento. Los responsables aseguran que "siempre tienen la intención de superar lo conseguido el año anterior" y destacan el esfuerzo que supone, aunque haya gente que "piensa que es juntar cuatro coros para actuar".

"Todo lo relacionado con la organización lleva mucho trabajo, desde el mismo momento que tienes los primeros contactos con los invitados hasta el desarrollo y los preparativos del evento", explicó Víctor Tresguerres, presidente del Coro de Ferreros y organizador principal. "Esperamos que la gente entienda ese esfuerzo y nos apoye viniendo a disfrutar del espectáculo", añadió, animando a los vecinos a acudir.

Ana Rúa, educadora social de Riosa, Morcín y Ribera de Arriba, será la encargada de presentar el certamen. Entre unas agrupaciones y otras sumarán 100 artistas participando, el más multitudinario hasta la fecha. El cambio de sede provoca "incertidumbre", pero esperan volver a contar con unos 150 espectadores, siguiendo con la tendencia de ediciones anteriores. También contrataron un fotógrafo para recoger imágenes del evento y crear un tráiler de cara al año que viene.

El gran atractivo de la presente edición es la visita del Coro la Senieta de Moraira de Alicante, llegan a Asturias el próximo viernes y se van a quedar en Gijón. "Acabo de hablar con sus responsables y están muy ilusionados por el hecho de venir a actuar fuera de su región. El viaje es muy cansado, pero es una experiencia nueva para todos", aseguró Tresguerres.