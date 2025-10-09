Regresan las jornadas de producción ecológica a Soto de Ribera
El certamen se celebrará el próximo viernes 17 y sábado 18 de octubre en el centro social de La Caballería
Pelayo Méndez
El centro social de La Caballería acogerá la segunda edición de las jornadas de producción ecológica de Ribera de Arriba. El certamen se celebrará el próximo viernes 17 y sábado 18 de octubre, todo lo relacionado con la programación se anunciará durante los próximos días.
Siempre está presente en estas jornadas de producción ecológica un gran mercado de productos al que se puede apuntar cualquier agricultor o ganadero de la zona. También se tratarán temas de gran trascendencia para el sector con diferentes charlas de especialistas y mesas redondas. No faltarán los talleres y las actividades dedicadas a los más pequeños del municipio.
Los resultados obtenidos el año pasado motivaron al Ayuntamiento a dar continuidad a este evento dedicado al mundo rural. Esta actividad está promocionada por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) e intenta dar visibilidad a la riqueza de productos ecológicos que existe en la región.
