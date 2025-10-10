Sale a licitación el contrato de la reforma del local social de la Urbanización de la Llosa

Las empresas interesadas en llevar a cabo el proyecto de la reforma del local social de la Urbanización de la Llosa ya pueden presentar sus ofertas en la sede electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El valor estimado del contrato es de 98.996,04 euros y el plazo de ejecución es de seis meses, contados a partir de la firma del acta.

Los trabajos consistirán en la transformación de dos espacios actualmente separados dentro de la misma edificación, mediante la demolición del tabique que los divide y la retirada de la escalera existente que da acceso a la primera planta.

Además, el proyecto contempla la construcción de un aseo accesible en la planta baja y la instalación de una nueva escalera que conectará con la planta superior, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y accesibilidad del inmueble.

Se pueden presentar ofertas hasta el próximo martes 28 de octubre a las 10.00 horas. El proyecto fue ideado por el arquitecto Ricardo Vázquez Somohano y la alcaldía ya dio luz verde para llevarlo a cabo. No se incluyen ningún tipo de financiación con fondos de la Unión Europea.