La Central Artística de Bueño celebra su segundo aniversario con dos exposiciones internacionales

La Central Artística de Bueño– CAB celebra su segundo aniversario con dos nuevas exposiciones internacionales y su programación dedicada al diálogo entre arte y naturaleza y sostenibilidad.

La Central Artística de Bueño (CAB), espacio cultural promovido por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba con el apoyo de la Fundación EDP y la colaboración del MAAT (Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa), acaba de cumplir su segundo aniversario. Dos años desde su apertura en los que el centro se ha consolidado como un referente para la creación contemporánea en el medio rural asturiano combinando arte, arquitectura, sostenibilidad y paisaje.

«Esculpir el tiempo», de Tadanori Yamaguchi

La programación anual de la Central este 2025 bajo el lema «Arte, Naturaleza y Sostenibilidad» continúa con dos exposiciones inauguradas el pasado 3 de octubre y que permanecerán hasta el 8 de marzo de 2026, albergadas en la Central artística y en la Casa de las Artes de Bueño. «Esculpir el tiempo», del escultor japonés Tadanori Yamaguchi, presenta un conjunto de obras que establecen un diálogo directo con el entorno natural de Asturias. Inspirado en la estética japonesa del wabi-sabi, el artista propone una reflexión sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. La exposición aborda conceptos como el paso del tiempo, la materia y el equilibrio entre lo orgánico y lo artificial, transformando la sala en un espacio de observación y serenidad. Su obra «Prisma de Luz», donde el aluminio es el protagonista, conforma una dialéctica entre lo natural y el artificio y está situada en el jardín de la Central Artística donde se puede apreciar su protagonismo con una vista 360º.

Sala de La Casa de Las Artes y Las Ciencias. Exposición "Esculpir el tiempo" de Tadanori Yamaguchi. / Cedida a Lne

«Pausa», del artista portugués Cláudio Garrudo

«Pausa», del artista portugués Cláudio Garrudo, invita a detenerse y reflexionar sobre el ritmo de la vida contemporánea. Mediante las series Quintetos, Luz cega y Trinus, el autor explora la interacción entre imagen y espectador, proponiendo un recorrido en el que el silencio, la luz y la introspección adquieren un papel central. La muestra busca crear un ambiente de calma que contrasta con la velocidad del día a día y que refuerza el carácter contemplativo del espacio expositivo.

Las exposiciones permanecerán abiertas al público hasta marzo del 2026, con entrada gratuita. La programación completa, junto con las actividades paralelas y los horarios actualizados, puede consultarse en la web oficial de La Central Artística (cab.ayto-riberadearriba.es) y en los perfiles sociales del Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

El Alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández, con Tadanori Yamaguchi con su obra "Masa" en Sardín. / Cedida a Lne

Nueva instalación en Sardín

Por otra parte, el Centro Cultural de Sardín acoge una nueva instalación con esculturas de Pollyana Freire y Tadanori Yamaguchi. Estas esculturas al aire libre hoy en día dan continuidad a un circuito que comenzó en los exteriores del Centro de Interpretación del Hórreo donde cuentan con las obras del portugués Carlos No y la asturiana Isabel Cuadrado y que van salpicando distintos puntos del municipio. Puesto que este circuito es de carácter permanente pueden visitarse libremente en cualquier momento del día y apreciar cómo interactúa con el entorno mientras se visitan todos los rincones de La Ribera.

Con estas propuestas, la Central Artística de Bueño reafirma su compromiso con la descentralización cultural y con la sostenibilidad, integrando el arte en el paisaje rural asturiano. Su programación (que combina exposiciones, conferencias, talleres y conciertos) busca generar nuevas formas de relación entre artistas y comunidad, fomentando la participación ciudadana y el desarrollo cultural del territorio.