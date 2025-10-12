Las voces del otoño llegan a Bueño

El Encuentro Coral de Otoño "Maestro Carlos Prieto", que organiza el Coro de Ferreros, va a más de año en año y ayer, en su tercera edición, ratificó su éxito, tanto de concurrencia, de agrupaciones y de público, como por la buena aptitud de los participantes. El auditorio de la Central Artística de Bueño fue el escenario de esta cordial reunión coral, que se celebró contando con la colaboración de la Federación Coral Fecora y "Asturies Cultura en Rede", y con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA.

"La cultura es la savia del pueblo", proclamó la directora del Coro de Mayores de La Ribera, Margarita Cano, al dirigirse a las masas corales que acudieron al encuentro. Con esas palabras, Cano quiso reconocer y agradecer el compromiso con la cultura y las artes del Ayuntamiento de Ribera y en especial de su alcalde, Tomás Fernández, sentado en primera fila y atento a las interpretaciones de los participantes.

Emocionante y entrañable fue la del Coro de Mayores del concejo, sin ir más lejos, que empezó su actuación con el "Asturias, si yo pudiera", ese segundo himno regional al que puso música y voz Víctor Manuel. Sobrecogedora sonó su versión de "En el Pozu María Luisa": en el coro ribereño hay personas que perdieron a sus familiares en la mina, informó su directora.

El Cor Seineta de Moraira, de Alicante. / LNE

Antes de ellos, había abierto la velada musical la Agrupación Coral Solvay, que rinde homenaje con su nombre a los antiguos trabajadores de la mina de Lieres. Se estrenaron con el tema "La vida es bella" y se despidieron con "Nella Fantasía", la primera de Nicola Piovani y la última de Ennio Morricone, y por en medio, el "Vals de los sueños perdidos", de Nando Agüeros.

Desde Alicante, salieron en autocar, a las 6 de la mañana para llegar en hora a Bueño, los componentes del Cor Seineta de Moraira. La agrupación, pese a los kilómetros que llevaban encima, salió a escena con energía y espíritu zarzuelero, atacando la "Ronda de los enamorados" de "La del soto del parral".

De la clausura del Encuentro se encargó el Coro de Ferreros, bajo la dirección de Rebeca Velasco, que antes, al inicio de la tarde, se había puesto al frente de la Coral Solvay. Los de Ferreros echaron el cierre con un canto a su patria chica, "Es mi tierra la Ribera", una composición de Marta Peláez y Carmen Fernández.