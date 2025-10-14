Charla sobre la recuperación de las cabañas de teito en Bueño

El Ayuntamiento de Ribera de Arriba organiza una charla sobre la recuperación de las cabañas de teito en el Centro de Interpretación "El Horréo" de Bueño. Se celebrará el próximo sábado 18 de octubre a las 18.00 horas y el acceso será gratuito hasta completar aforo. Será una de las actividades principales culturales en el centro de cara a la recta final del año.

Las cabañas de teitu son construcciones tradicionales de las zonas de montaña, están hechas con muros de piedra seca y techumbre de escoba o paja de centeno. Su función principal era servir de refugio para los pastores y su ganado durante las labores de pastoreo en los puertos de montaña. Cada vez es menos frecuente su presencia en el Principado y, con este tipo de iniciativa, se intenta retomar estas construcciones tradicionales.

José Álvarez, ingeniero industrial; Macario Iglesias, artesano de la bioconstrucción; el etnógrafo Armando Graña y la fotógrafa Monica Armantina serán los encargados de presentar el tema a todos los asistentes a la charla.