Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla sobre la recuperación de las cabañas de teito en Bueño

Teitos en la braña de La Campa.

Teitos en la braña de La Campa. / LNE

Pelayo Méndez

Bueño

El Ayuntamiento de Ribera de Arriba organiza una charla sobre la recuperación de las cabañas de teito en el Centro de Interpretación "El Horréo" de Bueño. Se celebrará el próximo sábado 18 de octubre a las 18.00 horas y el acceso será gratuito hasta completar aforo. Será una de las actividades principales culturales en el centro de cara a la recta final del año.

Las cabañas de teitu son construcciones tradicionales de las zonas de montaña, están hechas con muros de piedra seca y techumbre de escoba o paja de centeno. Su función principal era servir de refugio para los pastores y su ganado durante las labores de pastoreo en los puertos de montaña. Cada vez es menos frecuente su presencia en el Principado y, con este tipo de iniciativa, se intenta retomar estas construcciones tradicionales.

José Álvarez, ingeniero industrial; Macario Iglesias, artesano de la bioconstrucción; el etnógrafo Armando Graña y la fotógrafa Monica Armantina serán los encargados de presentar el tema a todos los asistentes a la charla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
  2. Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
  3. Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
  4. Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra
  5. El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
  6. La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
  7. Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe
  8. Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional

Premio Mujer Rural de Navia para esta vecina por su "labor ingente de ayuda desinteresada a todas las personas"

Premio Mujer Rural de Navia para esta vecina por su "labor ingente de ayuda desinteresada a todas las personas"

"La subida de cuotas de los autónomos agravará los problemas del comercio asturiano", alerta el sector

"La subida de cuotas de los autónomos agravará los problemas del comercio asturiano", alerta el sector

La Policía Local de Tineo se incorpora al sistema de protección de mujeres víctimas de violencia machista

La Policía Local de Tineo se incorpora al sistema de protección de mujeres víctimas de violencia machista

El Confía Base Oviedo se enfrentará a un rival de Primera en la Copa del Rey

El Confía Base Oviedo se enfrentará a un rival de Primera en la Copa del Rey

"El Gobierno de Sánchez puede frenar los recortes de fondos de la PAC", clama Álvaro Queipo

"El Gobierno de Sánchez puede frenar los recortes de fondos de la PAC", clama Álvaro Queipo

IU pide al PP una jornada de puertas abiertas en la Fábrica de Gas y reclama un proyecto definitivo

IU pide al PP una jornada de puertas abiertas en la Fábrica de Gas y reclama un proyecto definitivo

Así es "Guillermo", el sustituto de Kiko Rivera para Irene Rosales: empresario sevillano

Así es "Guillermo", el sustituto de Kiko Rivera para Irene Rosales: empresario sevillano

El veroño se queda en Asturias: este es el día (aún lejano) en el que volverán las lluvias a la región

El veroño se queda en Asturias: este es el día (aún lejano) en el que volverán las lluvias a la región
Tracking Pixel Contents