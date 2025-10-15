Sardín se prepara para acoger a cincuenta niños por Halloween

Los pequeños de Ribera de Arriba tienen plan para celebrar Samhain, festividad celta de la que posteriormente derivó el archiconocido Halloween. La Asociación Cultural Sardín, con la colaboración del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, organiza una quedada el próximo sábado 25 de octubre a las 20.00 horas que nombraron, “Samhain en Sardín”.

Tradicionalmente, esta fiesta se celebraba para marcar el final de la cosecha y el inicio del invierno, pero la llegada de la cultura anglosajona la convirtió en un día cargado de misterio y disfraces. Los niños realizarán un recorrido tematizado por el pueblo, perfectamente ambientado para la ocasión, plagado de sustos y con diferentes golosinas como recompensa.

Los organizadores reconocen que la acogida fue “fantástica”, en, prácticamente, dos semanas se quedaron sin plazas. La actividad es totalmente gratuita, pero ya no se puede sumar nadie más, cincuenta pequeños participarán en esta terrorífica velada en Sardín.