El Certamen de pintura rápida de Bueño llega a su vigésima edición, con 9.000 euros destinados a premios

Bueño se llenará el próximo 25 de octubre de caballetes y lienzos. Se celebrará en esa jornada el certamen de pintura rápida, que llegará a su vigésima edición. El eventol que organiza la Asociación cultural de Bueño con el patrocinio del Ayuntamiento de Ribera de Arriba surgió hace 22 años, aunque «en dos ejercicios no se pudo convocar» debido a la pandemia del coronavirus, indicó el presidente del colectivo, Belarmino Fernández, en la presentación del concurso.

La Casa de las Artes y las Ciencias de Bueño acogió ayer el acto, al que asistió el Alcalde, Tomás Fernández, y la primera teniente de alcalde, Lali Vázquez. A lo largo de estas dos últimas décadas del concurso el Ayuntamiento ha reunido sesenta cuadros, los premiados en las diferentes ediciones. «Es un patrimonio importante. Con estas obras el Ayuntamiento pretende organizar una exposición», destacó Belarmino Fernández.

El certamen de pintura rápida repartirá cerca de 9.000 euros en premios. El ganador recibirá 2.000 euros y diploma mientras que el segundo clasificado y el tercero recibirán 1.500 y 1.000 euros respectivamente, más diploma. Habrá, además, once accésit, con 400 euros cada uno. El presidente de la Asociación cultural de Bueño resaltó la cuantía de los galardones y agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, que patrocina los tres primeros.

El Alcalde, Tomás Fernández, hizo hincapié en el «esfuerzo» de los organizadores del certamen de pintura rápida. También remarcó que el concejo alberga un gran número de actividades a lo largo del año, que lo sitúan como un escenario cultural destacado más allá de las fronteras municipales y regionales.

Inscripción gratuita

El certamen congrega, cada año, a alrededor de 120 pintores, con una edición en la que se llegó a los 187 inscritos. Este año, como en el anterior, los cuadros serán entregados en el polideportivo cubierto de las instalaciones deportivas del Llosalín, donde quedarán expuestos y serán valorados por un jurado formado por expertos.

El tema del concurso serán «hórreos y paisajes» y podrán participar mayores de 16 años. A los niños mayores de 8 años y menores de 16 que se apunten se les entregará un obsequio.

La inscripción será gratuita y se tiene que realizar el día en el que se desarrolla el concurso desde las nueve de la mañana a la una de la tarde. El certamen de pintura rápida admite «todas las técnicas y procedimientos salvo la utilización de imágenes que hayan sido tratadas digitalmente o por cualquier otro procedimiento de reproducción», recogen las bases.