La Ribera, paraíso comercial
La Caballería acoge el primer mercado de la nueva marca de calidad agroalimentaria del Principado: "Da muchísima vida"
Quesos, mieles, setas o cervezas artesanas. Todo esto y mucho más pudo comprarse este sábado en el primer Mercado del Paraíso Natural, la nueva marca de calidad impulsada por el Principado para reforzar el sector agroalimentario asturiano, que se estrenó con una veintena de puestos en el Centro Social de La Caballería, en Soto de Ribera.
"Es una iniciativa que da muchísima vida y un acierto", explicó el concejal riberano, Vicente Espina, durante el estreno del mercado, que fue visitado por el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos. "Hemos habilitado una línea de 60.000 euros dirigida a entidades locales para promover este tipo de iniciativas", apuntó durante un recorrido en el que estuvo acompañado por el Alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández, y la directora general de Agricultura, Begoña López.
En el caso de Ribera de Arriba, el mercado forma parte de las II Jornadas de Producción Ecológica. Además de una veintena de puestos de productos ecológicos, la cita ofreció una paella popular, talleres de cocina, manualidades o actividades tradicionales, como la cestería.
