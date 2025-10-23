¿Quieres aprender a podar tus plantas?: Cursos de fruticultura en Ribera de Arriba

El Ayuntamiento de Ribera de Arriba, en colaboración con el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agrario (SERIDA), organiza dos jornadas de cursos de fruticultura. Se celebrarán los días 30 y 31 de octubre entre las 16.00 y las 19.00 horas. El encargado de impartir las clases será Juan Carlos García Rubio, investigador del SERIDA.

La fruticultura es la rama de la agricultura dedicada al cultivo y al manejo de árboles y arbustos frutales. Su objetivo es producir frutas de calidad para el consumo fresco o la industria alimentaria. El cursillo, que se realizará en el Centro Social "La Caballería" (Soto de Ribera), se centrará en las técnicas de injerto y poda.

No hay un límite de plazas establecido, todos los interesados pueden apuntarse por teléfono llamando al 985796009, o cubriendo un formulario en la página web del Ayuntamiento de Ribera de Arriba. No hace falta estar empadronado en el municipio, por lo tanto, cualquiera que quiera aprender estas técnicas puede sumarse.