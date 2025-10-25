Federico Plasencia gana el certamen de pintura de Bueño

Federico Plasencia, Manuel Carballeira Rivas y Carlos Triñanes Buceta son los ganadores de la vigésima edición del Certamen de pintura rápida de Bueño. El evento organizado la Asociación Cultural de la localidad, presidida por Belarmino Fernández, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, y llegó ayer a su vigésima edición repartiendo cerca de 9.000 euros en premios. El jurado no lo tuvo nada fácil debido a la alta calidad de las obras.

Los expertos fueron Ricardo Villoria, Isabel Gil y César Ripoll que decidieron por unanimidad conceder también un accésit a María Eugenia Gaspar Gutiérrez, Ángel Iglesias, Julián Maroto Fernández , Severino Monje, Rafael Carrascal García, Alipio Ruan González, Eliza Southwood, José María Díaz Martínez, Cyntia Díaz Menéndez, Adrián Martínez González y Marisol de Marcos Miguel. También destacaron el trabajo de otros 16 cuadros.