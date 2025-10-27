¿Quieres aprender a hacer buenas ilustraciones?: Taller de dibujo para niños en Soto de Ribera

La Biblioteca Municipal de Soto de Ribera organiza una actividad creativa dirigida a familias y niños a partir de 4 años. Se trata del taller de ilustración “Dibujemos un bosque”, que tendrá lugar el martes 28 de octubre a las 17.00 horas en las instalaciones de la biblioteca.

La sesión será impartida por la reconocida ilustradora Noemí Villamuza, dentro del proyecto “Érase una voz, de lectura y crianza”, una iniciativa que promueve la imaginación, el hábito lector y el vínculo familiar a través de los cuentos. El taller se centrará en el proceso de creación de ilustraciones a partir de historias, permitiendo que los asistentes experimenten y exploren su capacidad artística.

La actividad es gratuita y abierta a todas las familias interesadas, hasta completar el aforo disponible. Para participar es necesario inscribirse previamente, bien telefónicamente a través del número 985 79 71 72, o enviando un correo electrónico a la Biblioteca Municipal de Soto de Ribera.