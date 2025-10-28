Los pensionistas de Ribera de Arriba preparan una excursión al Museo del Oro de Asturias

La Asociación de Pensionistas y Jubilados de La Ribera organiza una excursión al Museo del Oro de Asturias en Navelgas el próximo 15 de noviembre. El bus pasará por diferentes puntos del concejo recogiendo gente antes de poner rumbo a esta pequeña localidad que ganó el premio al Pueblo Ejemplar de Asturias en el año 2003. Una vez finalizada la visita, comerán en esta villa tinetense y, aprovechando el camino de vuelta, cerrarán el día con una parada en Luarca.

Hay 40 plazas disponibles para esta actividad. Las inscripciones se abrirán los próximos 30 y 31 de octubre en el Centro Social de La Caballería en Soto de Ribera entre las 17.00 y las 18.00 horas. El primero de los dos días está reservado para los socios; de esta manera tienen cierta preferencia sobre el resto, que tendrán que pagar 35 euros por asistir. Mientras que aquellos que no son socios, solo se podrán inscribir el día 31 y pagarán 45 euros por la visita.

El Ayuntamiento de Ribera de Arriba es el único patrocinador de esta actividad. Desde la organización, piden a los interesados en participar que el día de la excursión sean puntuales y estén cinco minutos antes de lo estipulado por el itinerario en la parada que les corresponda. También advierten de que la hora de regreso al municipio será sobre las 21.00 horas.