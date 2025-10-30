Así son las originales oficinas que dos jóvenes asturianos ofrecen a teletrabajadores en pleno bosque: dentro de contenedores de barco, con cocina y zona de relax con hamacas

Hay pocas oficinas tan singulares en España como las que dos jóvenes asturianos han montado en medio de un bosque en un pueblo de Ribera de Arriba. El Caleyo, situado a tan solo 10 minutos de la céntrica calle de Uría de Oviedo. El arquitecto Víctor Arce y el ingeniero Pablo Díaz Campbell-Smith, de 34 y 33 años, respectivamente, y de Siero, han dado vida a un innovador espacio de coworking dentro de contenedores marítimos reciclados.

El proyecto se llama "Cowtainers" y ofrece espacio para 36 teletrabajadores. Dentro de esos contenedores, pintados en color negros, hay mesas para ordenadores, salas de reuniones y despachos con vistas al bosque de La Zoreda. Es trabajar en medio de la naturaleza.

Mesas integradas en la naturaleza

Pero no solo eso. "Cowtainers" también tiene una cocina cien por cien equipada que parece la de una vivienda. Con microondas, nevera, cafetera y una pequeña barra para comer o merendar allí. Rodeado de árboles, este espacio de coworking tiene mesas integradas en la naturaleza y hasta zona de relax con hamacas.

"A corto plazo nuestro principal objetivo es atraer empresas y actividad a Ribera de Arriba. La gente se aleja de las grandes ciudades", aseguraron los jóvenes en un reportaje publicado el pasado mes de julio en este periódico.

Cómo surgió

Esta original idea surgió cuando sus dos ideólogos vivían en Madrid. "Éramos muy conscientes del estrés, el ritmo acelerado y, en general, de lo poco agradable que puede ser trabajar en la gran ciudad", explican Víctor Arce y Pablo Díaz. El primero era entonces usuario de un espacio coworking en la capital y empezó a darle vueltas a la cabeza.

Su idea terminó por plasmarse en un proyecto que aportaba un plus: acondicionar contenedores de barcos como oficinas de economía colaborativa. "Se trata de un modelo constructivo modular que tiene la ventaja de que es fácil crecer si aumenta la demanda", afirman. Tras nueve meses de obras, "Cowtainers" arrancó el pasado mes de julio y es un ejemplo de emprendimiento en la Asturias rural.