Sin noticias de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en Bueño: "La capacidad de evacuación del agua es mucho menor que en el pasado"

"Estamos ante una situación de oscurantismo total, lo único que nos llega del proyecto son rumores". Esta frase resume el sentir de los vecinos de Bueño frente a la falta de información sobre el plan que está elaborando la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) para acometer la restauración fluvial del Nalón a su paso por Ribera de Arriba. "La capacidad de evacuación del agua es mucho menor que en el pasado. Ya no hace falta sufrir una riada como la de 2010, algo más pequeño ya nos provocaría graves consecuencias", advierten los habitantes del municipio.

El proyecto de CHC contempla una intervención integral en la zona ribereña que busca recuperar y mejorar el entorno natural del cauce. La iniciativa incluye el saneamiento y restauración de la orilla, su ampliación y la creación de un espacio más amplio para que el agua pueda extenderse de manera natural durante las crecidas. Con estas acciones se pretende no solo reducir el riesgo de inundaciones en el núcleo urbano, sino también favorecer la regeneración ambiental del río, mejorar su equilibrio ecológico y ofrecer un entorno más seguro.

Tomás Manuel Fernández, alcalde de Ribera de Arriba, reconoce que "seguimos esperando que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico nos avise para explicarnos el proyecto que están preparando para la intervención". Cuando esto ocurra, el ayuntamiento se lo comunicará a los vecinos en una reunión en la que podrán expresar su opinión sobre lo que proponga el órgano responsable. Lo único que asegura es que prevén tenerlo listo antes de 2027.

Los vecinos destacan que la zona más peligrosa está en La Barquera, tras las puertas de la central térmica. Algunos de los rumores que llegaron a la vecindad hablaban de crear zonas inundables, creen que eso es una "barbaridad" y temen que Bueño se convierta en un pantano enorme. "Cuando el río sube, el agua se mete de lleno en el pueblo. La naturaleza es cíclica, lo que ocurrió hace años en algún momento se repetirá. Esperemos estar preparados como es debido, para no lamentarnos después", concluyen.