El Ayuntamiento de Ribera de Arriba escucha los consejos de sus vecinos para construir un municipio "más vivo"

El Ayuntamiento de Ribera de Arriba lanzó esta semana en redes sociales la campaña "La Ribera te cuida: ven p´aca". Los vecinos pueden dejar sus quejas, sus propuestas y sus valoraciones del funcionamiento del municipio en un cuestionario completamente anónimo. Desde el Consistorio aseguran que el objetivo de esta novedosa iniciativa es "hacer del concejo un lugar más saludable, activo y con más participación".

El cuestionario está compuesto de 12 preguntas abiertas que se pueden responder sin límite de extensión; como la propia descripción de la tarea dice, "no lleva más de cinco minutos". Algunas buscan profundizar en el bienestar de la población del concejo y otras pretenden conocer cuáles son los lugares que más les gustan a los vecinos, para intentar sacarles más potencia de cara al futuro. Las últimas tienen un carácter más individual, quieren saber las necesidades personales de cada uno, dejando a un lado el colectivo.

Para intentar precisar lo máximo posible las respuestas, han creado un cuestionario muy similar, pero con algún cambio, para la gente joven del municipio. De esta manera, el Consistorio busca dar voz a todos los sectores de la ciudadanía, fomentar la participación activa y recoger ideas que contribuyan al desarrollo y al bienestar común de Ribera de Arriba.