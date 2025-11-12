Ribera de Arriba acoge una charla sobre la gestión del agua en Asturias en plena calma tensa por la restauración fluvial del Nalón
Se celebrará el próximo viernes 14 de noviembre a las 17.00 horas en el Centro Social “La Caballería”
Mientras los vecinos y el Ayuntamiento de Ribera de Arriba siguen esperando por el informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) para acometer la restauración fluvial del Nalón, la Asociación de Ex Alcaldes y Ex Alcaldesas de Asturias organiza una charla sobre la gestión del agua en el Principado de Asturias en el Centro Social “La Caballería”.
Hugo Morán Fernández, Secretario de Estado de Medio Ambiente y exalcalde de Lena; Manuel Gutiérrez García, Director gerente de Cadasa; Vidal Gago Pérez, Director gerente de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón; y Tomás Manuel Fernández Muñiz, Alcalde de Ribera de Arriba, serán los ponentes que participarán en el evento. La moderación quedará a cargo de José Antonio Noval Cueto, exalcalde de Siero y miembro de la ejecutiva de la entidad organizadora.
El encuentro se celebrará el próximo viernes 14 de noviembre a las 17.00 horas; todas aquellas personas interesadas en escuchar la opinión de los participantes podrán acceder gratuitamente hasta completar aforo.
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Vuelven a buscar en el monte a Tomasín, 'el rambo de Tineo': lleva desaparecido quince días
- Atención asturianos: llega la borrasca 'Claudia', de 'gran impacto', que dejará lluvias y rachas de viento muy fuertes en la región
- Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...