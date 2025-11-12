Ribera de Arriba acoge una charla sobre la gestión del agua en Asturias en plena calma tensa por la restauración fluvial del Nalón

Mientras los vecinos y el Ayuntamiento de Ribera de Arriba siguen esperando por el informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) para acometer la restauración fluvial del Nalón, la Asociación de Ex Alcaldes y Ex Alcaldesas de Asturias organiza una charla sobre la gestión del agua en el Principado de Asturias en el Centro Social “La Caballería”.

Hugo Morán Fernández, Secretario de Estado de Medio Ambiente y exalcalde de Lena; Manuel Gutiérrez García, Director gerente de Cadasa; Vidal Gago Pérez, Director gerente de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón; y Tomás Manuel Fernández Muñiz, Alcalde de Ribera de Arriba, serán los ponentes que participarán en el evento. La moderación quedará a cargo de José Antonio Noval Cueto, exalcalde de Siero y miembro de la ejecutiva de la entidad organizadora.

El encuentro se celebrará el próximo viernes 14 de noviembre a las 17.00 horas; todas aquellas personas interesadas en escuchar la opinión de los participantes podrán acceder gratuitamente hasta completar aforo.