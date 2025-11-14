Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ganaderos asturianos boicotean con cencerros un acto del secretario de Estado Hugo Morán en Soto de Ribera

El dirigente asturiano del Ministerio de Medio Ambiente asistía a una jornada sobre la gestión del agua, que organizó la asociación de excaldesas y exalcaldes de Asturias: “Suelo atraer este tipo de afición”, ironizó tras lo sucedido

Ganaderos boicotean un acto de Hugo Morán en Soto de Ribera

Ganaderos boicotean un acto de Hugo Morán en Soto de Ribera

VIDEO: Juan Ardura FOTO: Fernando Rodríguez

Juan A. Ardura

Soto de Ribera

Un grupo reducido de ganaderos boicoteó esta tarde un acto en el que intervenía el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en el centro social de Soto de Ribera (Ribera de Arriba), organizado por la asociación de exalcaldesas y exalcaldes de Asturias sobre la gestión del agua.

”¿Qué hay? ¿Pocos lobos en Asturias?”, preguntó un ganadero justo cuando iba a empezar la intervención de Hugo Morán ante un aforo compuesto en su mayor parte por exalcaldes de la región, entre ellos el presidente de la asociación, Quico González, exregidor de Cudillero. Los integrantes de la asociación reconvinieron a los ganaderos y hubo un conato de forcejeo mientras unas integrantes del grupo de ganaderos hacían sonar unos cencerros.

Al final los ganaderos salieron del centro “La caballería” de Soto de Ribera, donde continuó el debate. “Suelo atraer este tipo de afición”, ironizó Morán antes de proseguir con su intervención, en un acto en el que estaba como anfitrión el alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández, y en el que también intervinieron Manuel Gutiérrez, el director gerente de Cadasa y el director gerente de la empresa municipal de aguas de Gijón, Vidal Gago, y, como moderador, el exalcalde de Siero José Antonio Noval.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents