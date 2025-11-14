Ganaderos asturianos boicotean con cencerros un acto del secretario de Estado Hugo Morán en Soto de Ribera
El dirigente asturiano del Ministerio de Medio Ambiente asistía a una jornada sobre la gestión del agua, que organizó la asociación de excaldesas y exalcaldes de Asturias: “Suelo atraer este tipo de afición”, ironizó tras lo sucedido
Un grupo reducido de ganaderos boicoteó esta tarde un acto en el que intervenía el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en el centro social de Soto de Ribera (Ribera de Arriba), organizado por la asociación de exalcaldesas y exalcaldes de Asturias sobre la gestión del agua.
”¿Qué hay? ¿Pocos lobos en Asturias?”, preguntó un ganadero justo cuando iba a empezar la intervención de Hugo Morán ante un aforo compuesto en su mayor parte por exalcaldes de la región, entre ellos el presidente de la asociación, Quico González, exregidor de Cudillero. Los integrantes de la asociación reconvinieron a los ganaderos y hubo un conato de forcejeo mientras unas integrantes del grupo de ganaderos hacían sonar unos cencerros.
Al final los ganaderos salieron del centro “La caballería” de Soto de Ribera, donde continuó el debate. “Suelo atraer este tipo de afición”, ironizó Morán antes de proseguir con su intervención, en un acto en el que estaba como anfitrión el alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández, y en el que también intervinieron Manuel Gutiérrez, el director gerente de Cadasa y el director gerente de la empresa municipal de aguas de Gijón, Vidal Gago, y, como moderador, el exalcalde de Siero José Antonio Noval.
- Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- El mejor cocido madrileño se come en Asturias a 1.526 metros de altitud: garbanzo de Ávila, compango de Tineo y embutidos del Suroccidente
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- La víctima mortal de Anzo, un moscón de 33 años, se salió de la calzada y chocó contra un muro
- Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
- El moscón fallecido tras chocar contra un muro iba a Trubia a recoger su camión de trabajo: 'Estamos destrozados