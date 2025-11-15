El secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, espera "un debate bastante encendido sobre el nuevo real decreto de inundaciones", sobre todo a raíz de la tragedia de hace un año en la Comunidad Valenciana". Morán planteó esta inquietud en e transcurso de la jornada "Diálogos sobre el agua en Asturias", organizada por la asociación de exalcaldes y exalcaldesas de (AEX), que tuvo lugar en el centro social de La Caballería, en Ribera de Arriba en la tarde del viernes.

Boicot con cencerros por la polémica del lobo | J. A. A.

La preocupación sobre el riesgo de que en Asturias pueda ocurrir una tragedia similar a la de Paiporta fue planteada por el exalcalde de Valdés, Jesús Landeira. "Aunque parezca mentira nosotros estamos en una situación muy parecida al Levante. Por ejemplo, la villa de Luarca tiene el cauce del río actualmente con un 70 por ciento de áridos, con lo que eso supone en caso de que tenga que evacuar rápidamente. En Luarca las riadas que hubo costaron vidas de gente y no hace mucho. ¿Como se puede resolver en el futuro un problema de una crecida por una posible ‘gota fría’ de la que no estamos libres? No oigo a nadie hablar de este problema en Asturias", preguntó Landeira.

La respuesta de Hugo Morán se centró en el real decreto, en el que dijo que ya trabaja el Gobierno central. "Ahora están actualizándose los planes de inundaciones", apuntó el secretario de Estado de Medio Ambiente. Morán anticipó que "va a haber un debate bastante encarnizado cuando salga a información pública el real decreto porque se establecen mecanismos de restricción que van a suponer que algunas expectativas de desarrollos urbanísticos no van a poder ser. No hay nada más importante a defender que la vida de las personas y si no escarmentamos de esta, que lo tenemos ahí reciente, no sé si lo haremos".

El secretario de Estado recalcó que "tenemos millones de personas viviendo en territorios que han ocupado el dominio público hidráulico o el dominio público marítimo terrestre". Morán afirmó añadió que "no hace falta ir lejos" para ver actitud demasiado flexible con la construcción en zonas inundables, de la que puso el ejemplo de Arriondas. "El Principado y el Estado estamos invirtiendo más de 15 millones de euros en la defensa del río en Arriondas porque el hospital y la residencia están construidos en zonas inundable". Y aprovechó la ocasión para recordar "uno de los mayores problemas que tuve cuando era alcalde de Lena". El polígono de Villallana iba a tener 300.000 metros cuadrados, pero el informe de la Confederación imponía que 150.000 no podías ser ocupados porque eran inundables. "No me costó ni diez minutos aceptar aquel criterio, pero la liada que tuve con los sindicatos mineros no fue menor por renunciar a 150.000 metros de suelo industrial".

Manuel Gutiérrez, director gerente de Cadasa, defendió que "Asturias está bien posicionada, con una buena planificación" en materia de gestión del agua, una realidad que, recalcó, puede suponer un aliciente para atraer industrias. Puso como ejemplo de esa gestión, las obras en la depuradora de Villapérez, "la mayor de Asturias", gracias a la cual se van a poder reutilizar para uso industrial 23 hectómetros cúbicos, "la misma capacidad que tiene el embalse de Tanes". Ese volumen de agua reaprovechada "hará que la industria no tenga que depender de sequías en las que el agua de boca tiene prioridad sobre el industrial". Por su parte, Vidal Gago, gerente de la empresa municipal de aguas de Gijón, sostuvo que "estamos cobrando demasiado poco por el agua". En el turno de preguntas, el alcalde de Riosa, Roberto Álvarez, afirmó que su concejo se siente "agraviado respecto a Oviedo" porque "somos un municipio de excedente de agua y tenemos que pagar todos los años un montón de dinero".

Un pequeño grupo de ganaderos boicoteó la intervención Hugo Morán en Soto de Ribera. "Qué hay, pocos lobos en Asturias?", preguntó un ganadero justo cuando iba a empezar a hablar Morán ante un aforo compuesto en su mayor parte por exalcaldes, en un acto organizado por la asociación de exregidores asturianos, que preside Quico González, el exalcalde de Cudillero. Algunos asistentes reconvinieron a los ganaderos y hubo un conato de forcejeo mientras unas mujeres hacían sonar cencerros. "Suelo atraer este tipo de afición", ironizó Morán antes de proseguir con su intervención.